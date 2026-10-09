Recordando a Ana María Arango: estas fueron las novelas más recordadas de la actriz colombiana

La actriz bogotana Ana María Arango, quien murió este 8 de octubre, construyó una importante carrera artística en la televisión, el cine y el teatro.

Gracias a sus más de cinco décadas de trayectoria en escena, Arango se convirtió en uno de los rostros más conocidos por los colombianos por su participación en diferentes producciones nacionales.

A lo largo de su trayectoria, Arango hizo parte de dramatizados de finales de los años ochenta hasta las novelas y series más recientes, interpretando personajes diversos que hacen parte de la historia de la ficción colombiana.

En Caracol Radio le contamos cuáles son algunas de las producciones más recordadas en las que participó Ana María Arango.

La Casa de las Dos Palmas

‘La Casa de las dos Palmas’, que se estrenó en 1991, fue basada en la novela homónima de Manuel Mejía Vallejo. La historia narra los conflictos familiares y los cambios de una sociedad antioqueña.

En esta novela, Ana María Arango interpretó a Gertrudis Pajares.

Vuelo Secreto

Arango hizo parte del elenco de ‘Vuelo Secreto’ entre 1992 y 1998, una comedia colombiana que retrataba las situaciones cotidianas y laborales de sus personajes.

La actriz interpretó a María Elvira en esta producción, que se convirtió en un ícono de la televisión de los años 90.

La Mujer del Presidente

En 1997, Ana María Arango participó en la novela de suspenso ‘La Mujer del Presidente’, la cual contaba la historia de Carlos Alberto Buendía, un hombre cuya vida cambia por completo después de verse involucrado en una situación judicial.

La actriz interpretó a Emperatriz Serrano de Buendía.

Francisco el Matemático

La televisión juvenil también hizo parte de la trayectoria de Ana María Arango entre 2001 y 2003, pues interpretó a doña Matilde, viuda de López, en ‘Francisco el Matemático’.

Esta novela abordaba las experiencias de estudiantes de bachillerato y sus conflictos familiares, académicos y sentimentales.

Hasta Que la Plata Nos Separe

En 2007 y 2008, Arango participó en ‘Hasta Que la Plata Nos Separe’, una comedia romántica que narraba la historia de Rafael Méndez y Alejandra Maldonado, dos personas de mundos distintos cuya relación comienza a partir de un accidente y una deuda.

Arango interpretó a Leonor Rengifo de Méndez.

La Pola

En 2010, Ana María Arango hizo parte del elenco de la producción de ‘La Pola’, la cual estuvo inspirada en la vida de Policarpa Salavarrieta y en los acontecimientos que rodearon a la Independencia de Colombia.

En esta historia, la actriz interpretó a Gertrudis.

La Nieta Elegida

Entre 2021 y 2022, Arango participó en ‘La Nieta Elegida’, una telenovela cuya trama estaba relacionada con secretos familiares e intrigas.

En esta producción interpretó a Perpetua Bautista.

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