Juliana, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y Carlos Vives unen sus voces en ‘Aquí Seguiré’

Juliana, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y Carlos Vives se unieron por primera vez en una canción para presentar ‘Aquí Seguiré’, un tema que convierte la música en un mensaje de esperanza y acompañamiento para los colombianos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La canción fue escrita por Juliana después de la tragedia y nació inicialmente como una forma de llevar un mensaje de fortaleza durante ‘Voces por la Vida’, encuentro realizado el 23 de agosto en el Vive Claro.

Con el paso de los días, el proyecto sumó nuevas voces. Nidia Góngora y Herencia de Timbiquí aportaron la identidad musical del Pacífico colombiano, mientras que Carlos Vives se unió con su sonido y experiencia para completar una colaboración que reúne diferentes generaciones y estilos de la música nacional.

El resultado es un tema que habla de seguir adelante, acompañarse y reconstruir después de una tragedia, pero que también tiene un propósito solidario.

Los recursos generados por ‘Aquí Seguiré’ serán destinados a personas de la industria musical afectadas por el terremoto, especialmente en algunas de las zonas más impactadas del Pacífico colombiano.

Ampliar Cerrar

Para desarrollar esta iniciativa, los artistas se unieron a la Fundación Tras La Perla y a CAF, entidad que anunció que aportará un dólar adicional por cada dólar generado por la canción, con el objetivo de ampliar el impacto de las regalías.

Los cuatro artistas también compartieron el tema en vivo por primera vez durante el concierto de Carlos Vives en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado 27 de septiembre, donde llevaron al escenario el mensaje de unión que inspiró la canción.

Más información Mike Bahía y Greeicy llevan su historia de la música a una nueva faceta empresarial

Con ‘Aquí Seguiré’, sus intérpretes buscan demostrar que la música también puede convertirse en una herramienta para acompañar procesos de recuperación, mantener visible una emergencia y apoyar a quienes todavía enfrentan sus consecuencias.