La ‘Ópera Prima’ vuelve a Bogotá con una puesta en escena disruptiva

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, reciben a Ópera Prima todos los viernes a la 7:00 p.m. a partir de este viernes 9 de octubre hasta el 30 de octubre.

Una puesta en escena que exploran otros lenguajes, formatos y maneras de relacionarse con el público la Ópera, estrena ‘Aimatósis’ del Colectivo Béton Brut en Bogotá, en la franja de la Sala Gaitán.

Béton Brut es un colectivo de danza emergente que surge de la necesidad de habitar Bogotá desde el cuerpo en movimiento, con el cuerpo y las narrativas femeninas como lugares de enunciación y resistencia en el espacio público.

Sus procesos exploran la relación entre el cuerpo, la acción y los espacios cotidianos, resignificando lugares que no fueron concebidos necesariamente para la práctica escénica. Su trabajo también incorpora una perspectiva de género.

Con esta temporada, el Colectivo Béton Brut y el teatro Jorge Eliecer Gaitán, esperan que se cambie la forma de habitar el teatro, abriendo la oportunidad para que nuevas generaciones de artistas se posicionen y presenten su puesta en escena frente a nuevos públicos y generaciones.

¿Qué propuestas va a encontrar?

La ópera “reúne diferentes lenguajes escénicos, abordan asuntos como el duelo, la memoria, el cuerpo, la identidad, la culpa y la relación entre ficción y realidad”.

Además, la obra plantea preguntas sobre la manera en que enfrentamos la realidad, nuestros miedos y contradicciones. Su puesta en escena se adapta a cada espacio y propone detenerse, respirar y habitar el presente.