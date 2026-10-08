J Balvin lleva su sello a una edición especial de uno de los dulces más populares de Colombia

Bon Bon Bum y J Balvin se unieron para presentar una edición especial que llevará elementos de la identidad del artista colombiano a uno de los dulces más reconocidos del país.

La colaboración busca conectar el universo de J Balvin con la cultura colombiana, tomando como punto de partida una expresión popular: “toca chupar”. La frase hace referencia, de una manera divertida, al proceso necesario para disfrutar el producto, pero también se convierte en el mensaje central de la campaña: para cumplir los sueños también toca trabajar por ellos.

Como parte de esta alianza, la edición especial Bon Bon Bum x J Balvin llegará a 15 países, con una producción de 55 millones de unidades.

Los empaques estarán inspirados en el universo visual del cantante, reconocido por sus propuestas llenas de color y por elementos que se han convertido en parte de su identidad. Entre ellos estará su icónica carita feliz, uno de los símbolos asociados a diferentes etapas de su carrera.

La edición conservará además el tradicional sabor rojo de Bon Bon Bum, uno de los productos más conocidos de la marca y que hace parte de los recuerdos de varias generaciones de colombianos.

La propuesta no se queda únicamente en el producto. La colaboración busca destacar el camino que existe detrás de los grandes sueños, tomando como referencia la propia trayectoria de J Balvin y el trabajo que hay detrás de alcanzar una meta.

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De esta manera, Bon Bon Bum x J Balvin reúne la identidad de una marca colombiana con el universo creativo de uno de los artistas nacionales con mayor reconocimiento internacional, en una edición que llevará este concepto a consumidores de diferentes países.