The Beatles rinden homenaje a su ciudad natal, Liverpool, en el nuevo video de su clásico “In My Life”.

¿Quién es el protagonista del video?

La pieza audiovisual, protagonizada por el actor inglés Owen Cooper, conocido por su papel como Jamie Miller en la miniserie de televisión “Adolescencia”, acompaña tanto el lanzamiento de la reedición del álbum “Rubber Soul”, que incluye la canción, como el reciente anuncio de que la experiencia inmersiva “The Beatles Story” se trasladará a unas instalaciones más amplias en Liverpool, la ciudad que vio nacer a la banda.

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¿Qué se puede ver en él?

El nostálgico video, codirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu, sigue a tres generaciones de una familia de músicos que vive en Liverpool; muestra cómo el don de la música se transmite de una generación a otra y cómo la historia se repite de formas sorprendentes, con la ciudad británica como telón de fondo de toda la acción, haciendo alusión a aquellos “lugares que recordaré”, como dice el inicio de la canción.

¿Qué sorpresas trae?

Los fanáticos más atentos de The Beatles podrán descubrir algunos guiños ocultos a lo largo del video: como Cooper y sus amigos recreando la icónica caminata por Abbey Road frente al Woolton Picture House de Liverpool, o una referencia a la caída de George Harrison en la película “A Hard Day’s Night”.

¿Y la exposición “The Beatles Story”?

A principios de este mes, Apple Corps. anunció sus planes de trasladar “The Beatles Story” desde Albert Dock hasta el antiguo emplazamiento de St John’s Market, situado justo enfrente de la estación de Liverpool Lime Street.

La nueva exposición ocupará 100.000 pies cuadrados.

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¿Qué dijo Paul McCartney?

“Adoro Liverpool. Es parte de quien soy; es parte de quienes son The Beatles. Si nos hubieran dicho, cuando empezábamos y pasábamos tiempo juntos, que esto llegaría a suceder, jamás lo habríamos creído”, afirmó Paul McCartney en un comunicado.

“La extraordinaria experiencia que el equipo de Apple Corps me brindó en “The Beatles Story” me transportó a través de todo un viaje: de Liverpool al mundo y, de nuevo, de vuelta a casa. Esto es posible en Liverpool y resulta evidente que la gente puede formar parte de nuestra historia y de nuestra experiencia", agregó.