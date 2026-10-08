Contraloría de Tunja advierte irregularidades en contrato de Don Matías por más de $15.000 millones

El organismo de control espera que la Alcaldía defina si declara su incumplimiento.

Tunja

La Contraloría Municipal de Tunja reveló los resultados de la actuación especial de vigilancia adelantada sobre el Contrato Interadministrativo 1767 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S. EDTD S.A.S por un valor de 15.076 millones de pesos.

El contralor de Tunja, Félix Hernando Ramírez, explicó que el organismo de control decidió adelantar esta actuación ante las inquietudes planteadas por veedurías ciudadanas, presidentes de juntas de acción comunal y la Comisión Occidental del Concejo de Tunja.

Ramírez aclaró que, debido a que el contrato no había finalizado ni las obras habían sido recibidas a satisfacción por parte de la Alcaldía, la Contraloría no podía establecer en esta etapa un hallazgo fiscal definitivo.

“El contrato en ningún momento ha finalizado y la Alcaldía no ha recibido a satisfacción y a conformidad las obras del contrato”, explicó.

De acuerdo con el informe final, durante la revisión se establecieron 13 hallazgos, entre ellos nueve de carácter administrativo, nueve con presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia penal y tres con presunta incidencia fiscal, estos últimos por un valor acumulado de 2.461 millones de pesos.

Entre las principales observaciones aparecen cuestionamientos relacionados con la planeación del contrato y la modalidad de contratación utilizada. Según el informe, no se habrían realizado estudios previos suficientes que justificaran la celebración del contrato interadministrativo.

Otro de los aspectos señalados corresponde a la ejecución de las actividades, pues la empresa contratista habría subcontratado el 100 % de las actividades con terceros, situación que, de acuerdo con la Contraloría, habría desvirtuado la naturaleza del contrato y contribuido a los retrasos en las obras.

Al momento de la revisión, el avance de los trabajos se encontraba alrededor del 34 %, pese a que se aproximaba el vencimiento del plazo contractual.

La auditoría también identificó situaciones relacionadas con las garantías de los anticipos y de estabilidad de las obras, las cuales, según el informe, habrían sido trasladadas directamente a los subcontratistas en lugar de ser asumidas por el contratista principal.

Contraloría espera decisión de la Alcaldía

Félix Hernando Ramírez señaló que otro de los aspectos bajo revisión corresponde a obras viales, andenes y placas huella que, según el informe, habrían sido ejecutadas o modificadas sin contar previamente con el aval o autorización de la supervisión de la Alcaldía.

También se revisó el manejo de los recursos desembolsados por el municipio y el seguimiento a los rendimientos financieros generados por estos dineros.

El contralor insistió en que la eventual responsabilidad fiscal sobre el contrato dependerá de lo que ocurra con su terminación y de las decisiones que adopte la Administración Municipal.

“Los fiscales los podemos consolidar o buscar un detrimento patrimonial posterior a la finalización del contrato”, manifestó.

El funcionario explicó que actualmente la Alcaldía de Tunja adelanta audiencias con el contratista para determinar si se configura un incumplimiento contractual y cuáles serían las medidas que correspondan para proteger los recursos públicos, incluida una eventual recuperación mediante las pólizas.

El plazo inicial del contrato establecía que la totalidad de las obras debía estar terminada el 30 de septiembre de 2026. Sin embargo, el bajo porcentaje de ejecución evidenciado por los organismos de control generó que la Administración analizara el incumplimiento del objeto contractual.

“Estamos a la espera de cuál es la acción que la Alcaldía va a tomar”, sostuvo.

Ramírez agregó que, dependiendo de las decisiones que adopte la Administración Municipal, la Contraloría podrá incluir nuevamente el contrato dentro de su plan de vigilancia y control fiscal para la vigencia 2027.