Medicina Legal reporta 397 homicidios de adultos mayores y un aumento del 31% en violencia sexual

Justicia

Los recientes hechos de violencia contra adultos mayores en Nariño y Santander vuelven a poner en evidencia la situación que enfrenta esta población en Colombia. Mientras en Santander fue capturado el señalado agresor de una mujer de 70 años que habría sido víctima de abuso sexual en una zona rural, en Nariño se conoció la muerte de Blanca Pardo, de 72 años, quien fue encontrada con signos de violencia sexual.

En medio de estos casos, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal muestran que, durante lo corrido de 2026, se han registrado 397 homicidios de adultos mayores. Aunque en 2025 se contabilizaron 409 casos de este tipo, el balance general de muertes violentas reportadas para esta población pasó de 2.874 en 2025 a 3.172 en 2026, de acuerdo con los datos suministrados.

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Bogotá, Medellín, Antioquia, Cali, Valle del Cauca, Santander, Córdoba, Tolima y Barranquilla aparecen entre los territorios con mayores registros de muertes violentas de personas mayores.

La situación también se refleja en los exámenes médico-legales practicados por presuntos delitos sexuales. Medicina Legal reporta 92 casos durante 2026, de los cuales 81 corresponden a mujeres. Esta cifra representa un incremento del 31% frente a los registros de 2025.

A estos indicadores se suman otras formas de violencia no fatal. En lo corrido del año, la entidad ha registrado 3.207 casos de violencia interpersonal contra adultos mayores, además de 1.718 hechos de violencia intrafamiliar y 648 casos de violencia de pareja.

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Según los datos reportados, las víctimas se concentran principalmente en el grupo de edad entre los 60 y los 74 años. Bogotá y el departamento de Antioquia también figuran entre los territorios que acumulan más registros en estas modalidades de violencia.

Las cifras permiten dimensionar las distintas formas de agresión que afectan a los adultos mayores, desde los homicidios hasta los hechos de violencia sexual, interpersonal, intrafamiliar y de pareja, en un contexto marcado nuevamente por casos recientes que involucran a personas de esta población.