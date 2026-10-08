Acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos los vincula con las Farc y el ELN

Este jueves 8 de octubre, la Justicia de Estados Unidos acusó al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas, un cargo que no existía hasta el momento.

En el escrito, de 30 páginas y que fue radicado en el Distrito Sur de Nueva York, también vincula a Maduro y Flores con las Farc y el ELN.

Estas menciones a las Farc y el ELN ya estaban en la acusación de enero. De hecho, el de las Farc existe desde 2020, lo que se suma son escenas.

Según el documento, tras la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores se reunieron con Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Luciano Marín alias ‘Iván Márquez’ y Seuxis Pausias Hernández alias ‘Jesús Santrich’ por una deuda de droga, y Maduro habría pagado parte con minas y armas.

También se le atribuye a Flores el ofrecimiento de contratos de PDVSA a grupos cercanos al ELN y se afirma que las Farc habrían retenido a un militar venezolano en un campamento en Colombia.

¿Qué dice el nuevo escrito de acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?

En el escrito se atribuye a Nicolás Maduro y Cilia Flores el nuevo cargo de conspiración para cometer torturas a hechos ocurridos entre 1999 y 2025, con una pena máxima de 20 años. Además, siguen vigentes los cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y armas, con mínimos obligatorios de 20, 10 y 30 años.

La novedad está en los hechos que describe, pues la Fiscalía habla de un aparato de represión que usó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) –el organismo de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) –, a colectivos y a grupos armados.

El informe detalla descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, violación, desnudez forzada, aislamiento, hambre y amenazas de matar o violar a hijos de detenidos. Las víctimas no están identificadas e incluyen ciudadanos estadounidenses.

A Maduro le imputa órdenes de detención y tortura, pedidos de informes y haber visto el video de una confesión forzada. A Flores, haber aceptado en 2014 el secuestro de militares para interrogarlos bajo tortura y haber ordenado torturas para cubrir actividades ilegales de su familia.

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