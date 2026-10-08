CIDH pide al Estado colombiano garantizar el presupuesto para la JEP y la Unidad de Búsqueda

Bogotá

Ante los anuncios que indican que la Jurisdicción Especial para La Paz y la Unidad de Búsqueda tendrán un recorte en el presupuesto del año 2027, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llama al Estado colombiano a reconsiderar esta idea y garantizar los recursos para estas entidades puedan cumplir con su mandato eficazmente.

Además, ante las obligaciones internacionales que tiene Colombia en materia de memoria, verdad y justicia, el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para el debido desarrollo de los procesos de justicia transicional y la búsqueda de personas desaparecidas, indispensables para asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que recortar el presupuesto de estas entidades que nacieron producto del Acuerdo de Paz del año 2016, es deslegitimar a las instituciones de justicia transicional y que genera un entorno cada vez más adverso para el cumplimiento efectivo e independiente de sus mandatos.

Precisamente en su informe llamado Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la CIDH advirtió intentos para afectar la autonomía e independencia de la JEP, obstaculizar su funcionamiento y desacreditar públicamente su labor. También señaló limitaciones presupuestarias que incidían en la búsqueda de personas desaparecidas.

Ante este escenario y respetando la autonomía del Gobierno para definir sus políticas de gasto público y prioridades presupuestales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que las decisiones frente al tema de los recursos para la JEP y la Unidad de Búsqueda deben tomar en consideración su impacto en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos.

En particular, la CIDH recuerda que la independencia de los órganos con funciones jurisdiccionales y el deber de debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas, exigen dotarles de recursos adecuados, suficientes y estables.

“En contextos de justicia transicional, esta garantía es especialmente relevante en la medida en que las decisiones de asignación o reducción de recursos pueden incidir directamente en la capacidad estatal para cumplir con sus obligaciones estatales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En atención a la relevancia de los mandatos de la JEP y la Unidad de Búsqueda, la CIDH considera esencial que ambas instituciones dispongan de los recursos suficientes para desempeñar sus funciones”.

Ante los llamados que han hecho las organizaciones sociales y los representantes de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace un llamado al Estado a considerar en la aprobación del presupuesto para el año 2027 la importancia de la Jurisdicción Especial para La Paz y la Unidad de Búsqueda para combatir la impunidad de hechos de extrema gravedad, esclarecer lo ocurrido en medio del conflicto armado y garantizar los derechos de las víctimas colombianas.