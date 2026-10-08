Definida la fecha de imputación de cargos contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual

Ricardo Orrego acudirá a la imputación por presunto acoso sexual: su defensa dijo que es inocente. Colprensa

Caracol Radio conoció en primicia la fecha en la que la Fiscalía General de la Nación formalizará la imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, en medio de la investigación por presunto acoso sexual.

La audiencia se realizará ante un juez de control de garantías de Bogotá, el lunes 19 de octubre a partir de las 4:00 de la tarde. La diligencia será pública.

En contexto: Fiscalía radicó imputación de cargos contra periodista Ricardo Orrego por presunto abuso sexual

Según se conoció, el Grupo de Tareas Especiales que asumió la investigación de los hechos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación pidió que se programe una audiencia en la que le imputará al periodista los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Las conductas por las que será imputado habrían ocurrido entre 2012 y 2024, en un contexto laboral según la investigación.

La Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que darían cuenta, preliminarmente, de cinco víctimas.

Lea además: Fiscalía imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual; el presentador no aceptó

Pese a la imputación de cargos tanto Jorge Alfredo Vargas como Ricardo Orrego, conservan la presunción de inocencia, pues todavía no han sido hallados culpables por los jueces de la República.