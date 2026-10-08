Informe de la ONU exalta el Acuerdo de Paz del año 2016 y hace mención del Gobierno De la Espriella

Caracol Radio conoció que la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Colombia podría concluir si se modifica su mandato. (Foto: Caracol Radio / Getty / Misión Verificación ONU Colombia)

Bogotá

En su reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que abarca el periodo comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026, el Secretario General, António Guterres, resaltó la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombiana y la continua relevancia del Acuerdo de Paz para promover seguridad, desarrollo y estabilización territorial.

Sobre el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El Secretario General de la ONIU, António Guterres, dijo que el Gobierno de Abelardo De La Espriella es el tercero que hereda las instituciones, compromisos y avances del Acuerdo de Paz del año 2016.

“Observó que, aunque aún no ha detallado el enfoque para su implementación, el Gobierno manifestó su intención de cumplir con la Constitución y las obligaciones jurídicas derivadas del Acuerdo”.

Para Guterres es importante dar continuidad a la implementación y a la arquitectura institucional.

“Los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan. La implementación del Acuerdo de Paz puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado”.

Antonio Guterres acoge con satisfacción la apertura al diálogo con las Naciones Unidas demostrada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella y confía en que la colaboración continua entre el Gobierno y la Misión, con pleno respeto de la soberanía de Colombia y el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad, refuerce la complementariedad entre sus respectivas labores.

Recordemos que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas tiene tres tareas en Colombia que son vigilar el cumplimiento de la Reforma Rural Integral, la reincorporación económica, social y política de los excombatientes de las Farc y las garantías de seguridad de las personas en proceso de reincorporación y las comunidades y organizaciones en el territorio.

Reforma Rural Integral

António Guterres resaltó su potencial para contribuir de manera significativa a la paz y la seguridad del país, a través del fortalecimiento de la presencia del Estado, el impulso al desarrollo económico, así como el abordaje de las condiciones que sustentan las economías ilícitas.

El informe destacó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y el papel que ha tenido la iniciativa de Obras por Impuestos, creada tras el Acuerdo de Paz, en promover la inversión privada en las regiones afectadas por el conflicto armado colombiano.

Entre los retos de la Reforma Rural Integral, el informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas señala los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y la continua inseguridad que enfrentan los beneficiarios de tierras.

Reincorporación de los excombatientes

Se destaca en el documento que uno de los logros más importantes en el camino hacia la paz es la permanencia en el proceso de reincorporación de más de 11.000 excombatientes de las Farc y por eso para la ONU las garantías de seguridad y las oportunidades socioeconómicas constituyen factores fundamentales de apoyo para la consolidación del proceso.

“Garantizar su financiación adecuada y su sostenibilidad sigue siendo fundamental para prevenir la reproducción de la violencia, disuadir el reclutamiento por parte de grupos armados y mantener la confianza en el proceso de paz”. dijo António Guterres Secretario General de la ONU.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha transmitido al Gobierno sus preocupaciones sobre el financiamiento y la incertidumbre sobre la entidad a cargo que es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Garantías de seguridad para los exFarc

En este punto en el informe trimestral quedó consignado como una gran preocupación la inseguridad en las regiones afectadas por el conflicto y la violencia contra líderes sociales, comunidades étnicas y excombatientes.

Durante el período, la ONU verificó el asesinato de 8 excombatientes de las Farc con lo que la cifra del presente año asciende a 13 personas. Desde la firma del Acuerdo de Paz, 501 excombatientes de las Farc han sido asesinados.

El informe señala que la reciente adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos como política pública contribuye a reforzar el marco institucional para su protección.

La presentación del informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia

El informe completo será presentado en Nueva York el próximo lunes 12 de octubre ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La exposición de este documento la hará Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.