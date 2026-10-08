$1.5 billones se requieren para atender las necesidades que dejó el terremoto: Alcalde de Armenia

Armenia

Tras poco de cumplirse dos meses del terremoto que impactó al departamento del Quindío, el alcalde de la ciudad James Padilla evidenció la complejidad de la situación y se refirió a la reunión que sostuvieron varios mandatarios de las zonas afectadas del país con el Gobierno Nacional en busca de soluciones.

Considera fue muy importante el espacio para concretar lo relacionado con el Fondo Milagro para que los recursos lleguen a los territorios y se puedan atender las necesidades que dejó la emergencia.

“Fue darle la bienvenida real al Fondo Milagro como por intermedio de su gerente el que hizo presencia, el ministro de vivienda el doctor Jaime Andrés Beltrán, el viceministro, todos los funcionarios del ministerio, los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de las zonas afectadas porque ya es una realidad, se hizo inyección de recursos como lo señaló ayer el gerente del fondo casi inicialmente 665.000 millones de pesos para un inicio de las de los subsidios de todo lo que tiene que ver con los beneficios y los subsidios en las zonas afectadas”, manifestó.

Sostuvo que son altas las expectativas para el tema de subsidios y lo concerniente a la infraestructura afectada donde evidenció que impacta a los diferentes estratos.

“Armenia como nos tocaba presentó sus necesidades, presentó todo lo que correspondía a lo sucedido en el municipio de Armenia. Nosotros hemos venido trabajando con unos datos que nos han solicitado desde el Gobierno Nacional por intermedio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Estamos al día, ya nosotros cumplimos con la responsabilidad como ente territorial. Ahora nos falta como lo señalé el día de ayer el apoyo del Gobierno Nacional para comenzar a hacer efectivo estos estas ayudas”, destacó.

Agregó: “El problema en Armenia con el terremoto que si bien es cierto no tuvimos víctimas mortales como porque ya las habíamos puesto en el terremoto del 99, la infraestructura está totalmente averiada y el mismo problema lo tienen los estratos 1 y 2 como el 5 y el 6. Entonces la necesidad es todas las recuperaciones de las viviendas, de la infraestructura, de la infraestructura educativa, hospitalaria, social, económica”.

El alcalde reconoció que es un gran paso la viabilidad del fondo milagro que se le inyecten los recursos correspondientes, aunque fue claro que por ahora son insuficientes teniendo en cuenta que un cálculo estimado proyecta que se requieren 1.5 billones de pesos para la recuperación de las afectaciones.

El mandatario local mencionó que mediante el fondo municipal de vivienda han logrado identificar a 639 personas que están incluidas dentro del registro único de damnificados para ser los primeros beneficiarios.

Escombros en Armenia tras el terremoto

Asimismo, expuso que una de las problemáticas que han evidenciado en medio de la contingencia está relacionada con la mala disposición de escombros por la falta de cultura ciudadana.

Resaltó que esperan adicionar nuevos recursos para lograr continuar con el proceso de recolección para generar una buena imagen de la capital quindiana.

Envío un llamado especial a la comunidad para que establezcan una buena disposición de los escombros y evitar la problemática que se evidencia en varios sectores de la ciudad.

“Hemos tenido un trabajo arduo en la recolección de escombros pero también la incultura de la gente ha dado para que esos escombros se conviertan cada vez en un basurero y desafortunadamente la gente mira es a la administración como único responsable que esto suceda. Yo llamo a la conciencia ciudadana, a la organización. Nos piden una Armenia bonita pero somos nosotros mismos los que nos encargamos de no hacerlo”, sostuvo.