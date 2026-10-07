Contraloría en Quindío advierte sobre uso irregular de recursos presuntamente por un exfuncionario

Armenia

La advertencia fue dada a conocer por el contralor general del departamento, Perches Giraldo quien evidenció una situación irregular con el manejo de los recursos de la entidad.

Explicó que hace dos meses solicitó conciliaciones con los bancos y el estado financiero y ahí lograron identificar un descuadre de 170 millones de pesos. Sostuvo que allí iniciaron la verificación donde evidenciaron que los extractos con los que se realizaban las consignaciones estaban adulterados.

“Hubo unos cambios en la entidad y entonces les pedí que me hicieran unas conciliaciones y cuando van a a conciliar bancos con el estado financiero, pues no cuadra. se detecta un descuadre de más o menos 170 millones de pesos y empezamos a hacer cuadres con el banco, revisar qué era lo que pasaba”, resaltó.

Asimismo, dijo que ante el signo de alarma empezaron a revisar la contabilidad de años atrás donde detectaron un patrón que consistía en que se duplicaba un pago a proveedor en el año 2019 y advirtió que el desfalco se trasladaba año a año y este 2026 ya eran 170 millones de pesos.

“Verificamos con el banco que los extractos con los cuales se venían haciendo los cuadres o las conciliaciones en la entidad estaban adulterados y eso fue el primer signo de alerta que resultara un extracto adulterado. Lo segundo fue que empezamos a revisar la contabilidad hacia atrás detectamos un patrón que era que se duplicaba un pago a proveedor. Uno de los pagos se iba al proveedor y el otro se iba a la cuenta del pagador de ese momento. Eso ocurrió más o menos la primera vez en el 2019. Después de eso hubo un receso como de 2 años y luego se reactivó yo me imagino que fue por el tema de pandemia”, indicó.

Aseguró que ya realizaron las denuncias correspondientes ante por ejemplo la Auditoría General de la República y penalmente ante la Fiscalía General de la Nación.

“Se hizo la denuncia Primero se hizo la denuncia ante la Auditoría General de la República. Ellos ya nos instalaron una actuación especial de fiscalización para verificar la información que nosotros tenemos. Ayer también se hizo la denuncia penal ante la fiscalía. También se dio traslado al proceso de responsabilidad fiscal y hoy ya nos resta solamente dar traslado a las autoridades disciplinarias, a la Procuraduría General de la Nación”, mencionó.

Señaló que se presume que los dineros fueron consignados directamente a la cuenta de un exfuncionario que manejaba la Pagaduría.

Reiteró que la protección de los recursos públicos constituye una prioridad institucional y que cualquier indicio de irregularidad en el manejo de los recursos debe ser investigado con rigor y transparencia.

“la presunción está dada ahí en cuanto a que los dineros fueron consignados directamente a la cuenta de un exfuncionario, del mismo exfuncionario que manejaba en la pagaduría. Entonces eso será motivo de investigación y que sean las autoridades las que determinen qué fue lo que pasó ahí”, puntualizó.