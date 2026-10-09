En Quimbaya, Quindío faltan 428 personas por reclamar el subsidio de arrendamiento

Iglesia de Quimbaya, afectada por el terremoto. Foto: Adrián Trejos

Armenia

En el municipio de Quimbaya en Quindío, faltan 428 damnificados del terremoto por reclamar el subsidio de arrendamiento, el plazo vence mañana viernes 9 de octubre.

Cabe recordar que el gobierno nacional destino más de 1100 millones de pesos para el municipio más afectado por el terremoto y la empresa Facilísimo fue la encargada de entregar este apoyo a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.

Según las cifras entregadas por Facilísimo fueron en total 1504 apoyos destinados para los afectados por el terremoto en el municipio de Quimbaya, de los cuales han entregado 1076 lo que representa un 76% del total, es decir faltan 428 persona por reclamar el subsidio.

Por eso el llamado, Si estás registrado en el Registro Único de Damnificados, RUD por el sismo del 10 de agosto, ya puedes acceder al apoyo económico temporal de vivienda.

Hasta el 9 de octubre se puede reclamar el subsidio

Cortesía Facebook Facilísimo

Puedes realizar el cobro en estos puntos Facilísimo de Quimbaya:

* Oficina Principal

* Punto Blanco

* Macadamia

* Montecarlo

* Guayacanes

Recuerda llevar:

Es importante llevar el documento de identidad original, vigente y una copia.