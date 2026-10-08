Jueves 8 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El bello rincón quindiano y su letrero de yo amo a Génova. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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El alcalde de Armenia James Padilla en reunión con el ministro de vivienda le dijo que los recursos propios para mejoramientos de vivienda son insuficientes para atender la emergencia post terremoto.

Las necesidades de Armenia frente al proceso de recuperación tras el terremoto fueron presentadas por el alcalde James Padilla García ante el Gobierno Nacional, durante la mesa técnica de seguimiento territorial que reunió en Bogotá a los mandatarios de los cinco departamentos con mayores afectaciones por el fenómeno sísmico.

El encuentro permitió poner sobre la mesa las prioridades de Armenia y avanzar en la identificación de las acciones que requieren articulación urgente con el Gobierno Nacional, en materia técnica, social, financiera y de infraestructura.

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El alcalde de Armenia señaló además “les contamos las estrategias que teníamos, lo que nos habíamos adelantado ya a la consecución de unos recursos para los mejoramientos de viviendas, pero que no es suficiente, ahí es donde contamos y necesitamos del apoyo del Gobierno Nacional, quedaron con esta información, era absolutamente importante esta mesa de trabajo y es así que en los próximos días van a tener una reunión interna y van a determinar cómo va a ser el procedimiento, cuándo y cuánto va a ser el aporte para cada una de las ciudades que necesitan de la reconstrucción.

“Si bien Armenia no registró una cifra elevada de víctimas mortales, el impacto del terremoto en la ciudad es profundo y se refleja en los ámbitos económico, social y de infraestructura. Considero fundamental que la intervención del Fondo Milagro se active con prontitud, de manera que puedan atenderse las necesidades más urgentes y avanzar con mayor celeridad en la recuperación del territorio”, dijo el mandatario local.

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El Alcalde destacó la importancia de la activación del Fondo Milagro y de establecer los mecanismos de operatividad que permitan garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los territorios y puedan ser destinados a atender las afectaciones y necesidades derivadas del terremoto.

Fue enfático en señalar que Armenia necesita que esta recuperación se traduzca en soluciones concretas, y que con la activación del Fondo Milagro se avance en una ruta clara que permita que los recursos lleguen a la ciudad y respondan a las necesidades de las comunidades”.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya por su parte señaló que, en desarrollo de la reunión, se abordaron acciones prioritarias como la planeación de demoliciones, el esquema de operación del Fondo Milagro en el Eje Cafetero y la gestión de subsidios de la mano con la UNGRD.

Asimismo, la Gobernación puso a disposición del Ministerio un paquete de proyectos de vivienda viabilizados en los 12 municipios con licencias de construcción al día, buscando asegurar resultados rápidos en intervenciones urbanas y rurales.

Frente a la gestión, el gobernador Galvis Bedoya destacó la importancia de diseñar y planificar las soluciones directamente desde las regiones y de la mano con las comunidades afectadas.

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Durante tres días, equipos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio recorrieron Caldas, Risaralda y Quindío para orientar a las autoridades locales sobre la aplicación de las medidas excepcionales establecidas en el Decreto 1422 de 2026.

Las jornadas estuvieron enfocadas en brindar herramientas a los municipios para aprovechar las disposiciones que permiten habilitar suelo, agilizar trámites urbanísticos y facilitar procesos de reconstrucción y generación de vivienda para los hogares afectados por el terremoto del 10 de agosto.

Más información Miércoles 7 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El ciclo de asistencia técnica culminó en Armenia, Quindío, con 47 participantes de las 12 alcaldías del departamento y de la Gobernación del Quindío. En la jornada participaron alcaldes, secretarios de Planeación y jefes de unidades de Vivienda, así como representantes de la Secretaría de Vivienda y Territorio de la Gobernación, Comfenalco Quindío y otras entidades.

En total, 202 representantes de entidades territoriales y organizaciones vinculadas a la atención de la emergencia participaron en las tres jornadas desarrolladas en el Eje Cafetero.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuará acompañando técnicamente a los municipios y departamentos afectados, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales, facilitar la aplicación de las medidas excepcionales y articular soluciones que permitan avanzar en la reconstrucción de los territorios y la recuperación de las comunidades afectadas.

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Están disparadas las consultas por ansiedad y depresión en el hospital mental de Filandia, Quindío

6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente del Hospital Mental de Filandia sede Armenia, Juan Carlos Patiño ubicado en el barrio de las 60 casas porque este sábado se van a cumplir dos meses del terremoto y además el día mundial de la salud mental.

El gerente habló de la atención en las sedes del hospital post terremoto “el hospital mental de Filandia es centro de referencia regional en salud mental y tenemos como competencia la atención no solamente del departamento del Quindío, sino una atención acorde a las necesidades con los municipios del departamento de Risaralda, de Caldas y por supuesto parte del norte del Valle del Cauca”

Y agregó “Desde el día 10 de agosto dimos una atención inicial dando una verificación del estado de nuestras sedes, cómo se encontraban, dando una verificación de las cuatro sedes con la habitabilidad, donde pudimos concluir que no había interrupción de la prestación de los servicios. No había riesgo ni para los pacientes ni para el personal”

Atención en salud mental en los municipios. Gerente hospital mental: después del desastre pudimos hacer una atención en los diferentes municipios priorizando los que más daños tuvieron como Quimbaya Montenegro, Génova, Calarcá, Armenia y Filandia, donde en los primeros 30 días pudimos hacer una atención de 692 personas en su territorio, en su municipio, en esos siete municipios.

Aumento de pacientes atendidos en salud mental. Gerente hospital: Después de tener como la primera atención que es la atención primaria en salud mental, se vienen otras situaciones que dependen del terremoto y se ha venido aumentando el número de pacientes atendidos en consulta externa y también en las diferentes atenciones extramurales.

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¿Por qué razones están consultando? La gente viene con ansiedad, viene con depresión, principalmente la ansiedad, la depresión, la depresión de pensar que ya no estoy en mi casa, que no tengo mi casa, que no sé cómo volver a reiniciar mi vida, mi trabajo y demás, en consulta externa también hemos visto un aumento que corresponde al 13% en el número de usuarios nuevos atendidos en nuestra sede.

Esas atenciones extramurales nos permiten eliminar los filtros y eliminar el estigma de ser atendido en salud mental y que yo como usuario reconozca que necesito una atención en salud mental.

¿Quiénes son los que más se están consultando? Gerente: el panorama en consulta externa tenemos dos líneas, consulta externa, hablemos primero de la línea consulta externa, por supuesto, las mujeres y siempre en cada intervención yo lo he podido expresar. Ustedes, las mujeres, tienen la capacidad de exteriorizar sus emociones. Ir a una consulta por psicología y si es necesario por psiquiatría en consulta externa. Razón por la cual a hoy tenemos 100 mujeres más atendidas en los primeros 45 días post terremoto en mujeres.

Pero vemos en la parte de hospitalización lo que siempre se ha reflejado, nosotros los hombres que somos más duros supuestamente por eso tendremos una campaña de quitarnos la máscara frente a la salud mental. En la parte de hospitalización vemos reflejado el aumento en 71 hombres en la parte de hospitalización.

Quitarse la máscara y dejar los mitos de atención en salud mental. Juan Carlos Patiño, gerente hospital mental de Filandia: cero estigmatizaciones frente a la atención en salud mental, lastimosamente nuestros padres se equivocaron cuando a nosotros los hombres nos formaron diciendo que éramos los fuertes, que no podemos llorar, que somos duros y que no tenemos dolor en las situaciones que se presentan en el día a día.

Entonces, ahí debemos buscar la manera de poder llegar y conectarnos y aprovechar los medios de comunicación. Hoy les agradezco a ustedes que nos dan esta oportunidad de poder llegar a tantas personas que nos escuchan a esta hora del día y es decirnos, “Hombre, es válido poder expresar mis emociones.

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Este es 31 de octubre, estaremos en todos los centros comerciales del municipio Armenia, estaremos en todos los municipios del departamento del Quindío en las plazas principales con el equipo PIC, el equipo de intervención colectiva y el gobierno departamental, la Secretaría de Salud departamental que coordina el PIC diciéndole, “Acá estamos presente para escuchar y

vamos a tener unos puntos, unos centros escuchas en los centros comerciales para que las personas que quieran exteriorizar una emoción que no ha podido ser resuelta en la casa porque me da pena mi compañera de mi esposa o mi esposo y poderse exteriorizar, yo se lo puedo contar a un profesional que me pueden rotar y darme una buena atención en salud mental,

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos indicaron que en el año 2030 el primer motivo de consulta será la salud mental.

No hay muertos, pero hay muchos daños. No hay muertos, pero si hay un deterioro del tejido social, No hay muertos, pero tenemos unas cifras disparadas en salud mental que tenemos que resolver y apenas se vienen se vienen a apretar las situaciones en salud mental, se nos va a disparar la violencia intrafamiliar, se nos va a disparar el aumento de sustancias psicoactivas. Eso me lo dice la academia, no lo dice Juan, lo dice la academia.

Línea de atención Gerente: recuerden que tenemos una línea telefónica para citas, que es la línea telefónica 310 519 8190.

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Inflación anual subió al 6,29 % en septiembre, confirmó el DANE

Armenia fue la segunda ciudad más cara de Colombia en la inflación anual de septiembre por encima del promedio nacional, con 7.00% solo superada por Medellín

Los sectores que más incrementaron fueron muebles y artículos para el hogar, alimentos, educación, alojamiento, agua, gas, electricidad

El índice de precios al consumidor en el mes de septiembre fue del 0.37% La ciudad de Armenia estuvo por debajo de promedio nacional mensual en este índice y se ubicó sexta con la capital con menos inflación en septiembre con 0.24%

La inflación en el país volvió a ganar terreno durante septiembre de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual del 6,29 %, frente al 5,18 % observado en septiembre de 2025, lo que evidencia una mayor presión sobre los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares.

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El resultado adquiere especial relevancia porque, según las cifras presentadas, para encontrar una inflación anual superior hay que remontarse a julio de 2024, cuando se situó en el 6,86 %.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE reveló que durante septiembre los precios aumentaron 0,37 %, mientras que la inflación acumulada entre enero y septiembre llegó al 5,74 %. Un año atrás, en septiembre de 2025, la variación mensual había sido del 0,32 % y la acumulada se situaba en el 4,55 %.

El comportamiento anual estuvo marcado por importantes incrementos en varias divisiones de gasto. Restaurantes y hoteles presentó la mayor variación, con un 9,44 %, seguido de salud, con 7,79 %; educación, 7,49 %; alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,74 %; y bebidas alcohólicas y tabaco, 6,05 %.

El balance de algunos alimentos también refleja fuertes aumentos. La carne de res registró una inflación anual del 14,22 %, mientras que el precio de la papa presentó una variación anual del 78,24 %. En contraste, el arroz mostró una reducción anual del 2,83 %.

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La Contraloría en el Quindío denunció un manejo irregular de los recursos presuntamente por parte de un exfuncionario, el caso fue trasladado a los entes competentes

La advertencia fue dada a conocer por el contralor general del departamento, Perches Giraldo quien evidenció una situación irregular con el manejo de los recursos de la entidad.

Explicó que hace dos meses solicitó conciliaciones con los bancos y el estado financiero y ahí lograron identificar un descuadre de 170 millones de pesos. Sostuvo que allí iniciaron la verificación donde evidenciaron que los extractos con los que se realizaban las consignaciones estaban adulterados.

Asimismo, dijo que ante el signo de alarma empezaron a revisar la contabilidad de años atrás donde detectaron un patrón que consistía en que se duplicaba un pago a proveedor en el año 2019 y advirtió que el desfalco se trasladaba año a año y este 2026 ya eran 170 millones de pesos.

Aseguró que ya realizaron las denuncias correspondientes ante por ejemplo la Auditoría General de la República y penalmente ante la Fiscalía General de la Nación. Señaló que se presume que los dineros fueron consignados directamente a la cuenta de un exfuncionario que manejaba la Pagaduría.

Reiteró que la protección de los recursos públicos constituye una prioridad institucional y que cualquier indicio de irregularidad en el manejo de los recursos debe ser investigado con rigor y transparencia.

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En el Quindío, la Policía recuperó ocho vehículos que habían sido hurtados en departamentos como Valle del Cauca, Tolima, y Bolívar avaluados en 700 millones de pesos.

El importante resultado se llevó a cabo en compraventas y vías públicas de Armenia y Montenegro, donde los uniformados efectuaron procedimientos de identificación y verificación técnica a diferentes automotores.

La experiencia y destreza de los investigadores y peritos en automotores de la SIJIN permitió establecer inconsistencias relacionadas con las placas y los números de identificación de motor y chasis, elementos fundamentales para determinar la verdadera procedencia e individualización de los vehículos.

Estas verificaciones permitieron establecer que los automotores recuperados correspondían a vehículos reportados como hurtados en diferentes regiones del país.

Dentro de las actividades investigativas también se conoció que algunos de estos vehículos habían sido comercializados por valores inferiores a los precios habituales del mercado, mientras que otros habrían sido negociados mediante cambios por automotores de menor valor u otras modalidades, situaciones con las que se pretendía engañar a compradores de buena fe.

Este resultado evidencia la importancia de realizar una verificación especializada antes de adquirir un vehículo usado, especialmente cuando se presentan ofertas con valores considerablemente inferiores a los comerciales o negocios que pueden generar dudas sobre la procedencia del automotor.

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Intercambio de inteligencia, seguimiento a corredores viales y acciones operativas conjuntas hacen parte de la estrategia interinstitucional.

Con el propósito de fortalecer la seguridad y anticipar las acciones de estructuras delincuenciales con posible injerencia en zonas limítrofes, se llevó a cabo una reunión interinstitucional con participación de la Policía del Quindío, la Policía del Valle del Cauca y el Ejército Nacional.

Durante el encuentro establecieron líneas de trabajo orientadas al intercambio de información de inteligencia e investigación criminal, especialmente sobre dinamizadores y estructuras delincuenciales con presencia o movilidad entre ambos departamentos. Esta articulación permitirá avanzar en la identificación de posibles vínculos, zonas de influencia y corredores utilizados para su desplazamiento.

Como parte de las acciones proyectadas, las autoridades coordinarán acciones conjuntas de prevención, control e investigación, con especial atención en los principales corredores viales, puntos de conexión y sectores limítrofes entre Quindío y Valle del Cauca.

A estas capacidades se sumará la información y los registros provenientes de las cámaras de seguridad de la Gobernación del Quindío, como herramienta de apoyo para las labores de inteligencia e investigación criminal.

De igual manera, se proyecta la creación de un mecanismo tecnológico para el intercambio de información estratégica y operacional, que facilite la identificación conjunta de actores delincuenciales y fortalezca la capacidad de respuesta institucional, especialmente en corredores viales compartidos por los dos departamentos.

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Policía Quindío captura a un hombre de 22 años de edad por lesiones personales en el municipio de Circasia. La rápida reacción de la patrulla permitió ubicar al presunto agresor y hallar un machete que habría sido utilizado durante los hechos.

El procedimiento se desarrolló después de recibir una alerta a través del dispositivo PDA, en la que se informaba sobre una riña en la que presuntamente se estaba utilizando un arma corto punzante.

De manera inmediata, los uniformados se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron a un ciudadano con manchas de sangre y múltiples lesiones, al parecer ocasionadas con este elemento.

De acuerdo con lo manifestado por la víctima, su primo habría llegado al lugar para realizarle unas reclamaciones y en medio de la situación, presuntamente lo agredió.

Los policías adelantaron labores de vecindario y, mediante el señalamiento realizado por varios ciudadanos, ubicaron al presunto agresor en el mismo sector. Tras verificar los hechos, procedieron a materializar su captura por el presunto delito de lesiones personales.

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En el lugar también fue hallada el arma corto punzante que presentaba manchas de sangre y que, según las circunstancias conocidas durante el procedimiento, habría sido utilizada en la agresión.

La persona lesionada fue trasladada al Hospital San Vicente de Paul del municipio de Circasia, donde recibió atención médica. Durante la verificación de antecedentes se estableció que el capturado registra una anotación judicial del año 2025 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, posee la aplicación de varias medidas correctivas relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia.

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Gloria Mercedes Jaramillo asumió como nueva gerente del hospital La Misericordia de Calarcá, tras ser posesionada por la gobernadora delegada, la doctora Beatriz Eugenia Londoño Giraldo, en virtud de su designación por parte del gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya.

La nueva gerente es calarqueña, fisioterapeuta y especialista en gerencia de auditoría en salud, y cuenta con experiencia como asesora en salud del Gobierno Departamental.

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Empresas Públicas de Armenia EPA adelanta durante octubre la programación de actividades de poda de árbol urbano en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las labores de mantenimiento del arbolado.

Las intervenciones responderán principalmente a solicitudes ciudadanas y serán ejecutadas por el equipo operativo del componente de Poda de Árbol Urbano; esta actividad se realiza siempre que los individuos cuenten con la georreferenciación, el respectivo permiso silvicultural y las condiciones necesarias para su atención.

Entre los sectores programados se encuentran el barrio La Patria, donde se realizarán intervenciones en la Manzana 4 y en la Manzana 33, frente a la Casa de la Mujer; el Centro Comercial Cielos Abiertos, Edificio Flamingo; el barrio Granada y la Urbanización Tres Esquinas. También se contempla el polideportivo del barrio Zuldemayda; el barrio 25 de Mayo; el parque del barrio Laureles; el barrio La Miranda; la carrera 13, detrás del antiguo Éxito Cristal; y el barrio Limonar, etapa 3.

La programación incluye además intervenciones en Quintas de los Andes; Bosques de Pinares; barrio La Grecia; calle 22 Norte con carrera 14, Edificio Bonanza; carrera 22 No. 21 Norte-04, Edificio Madeleine, en Laureles; Villa Ximena; La Esmeralda; Puerto Espejo, en la cancha; Monteblanco etapa 2; La Unión; Villa Alejandra segunda etapa, frente a la cancha de Villa del Carmen; barrio Uribe; Alcázar del Café; Monteblanco cuarta etapa; Monteblanco tercera etapa y La Divisa.

EPA recuerda que toda intervención sobre el arbolado urbano requiere obligatoriamente el respectivo permiso silvicultural emitido por la autoridad ambiental competente, la CRQ, y/o la validación de la OMGERD, además de la georreferenciación realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Como parte del manejo ambiental de los residuos generados durante las jornadas, EPA busca aprovechar, en lo posible, más del 30 % del material resultante de las podas. Los residuos orgánicos son sometidos a procesos de chipeado en sitio para posteriormente ser utilizados como mulch o acolchado en la base de los árboles, contribuyendo a la retención de humedad, el aporte de nutrientes al suelo y la generación de condiciones favorables para la fauna.

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Empresas Públicas del Quindío informa sobre las gestiones que viene adelantando frente a la problemática asociada al colector Cajones, ubicado en el municipio de Montenegro, una situación que se ha presentado durante un periodo prolongado y que afecta especialmente a viviendas del barrio Colón, donde se han registrado inundaciones.

Por tratarse de una problemática de importancia para el municipio y de especial sensibilidad por las afectaciones que genera, EPQ ha dado el seguimiento y la gestión correspondientes, adelantando las acciones necesarias ante las entidades competentes para buscar alternativas que permitan avanzar hacia una solución integral.

En este marco, EPQ solicitó al Plan Departamental de Aguas – PDA del Quindío la actualización de los estudios y diseños de los colectores de Montenegro, incluyendo el colector Cajones. Estos estudios son fundamentales para establecer las condiciones actuales del sistema y determinar técnicamente las obras necesarias para atender la problemática de manera adecuada y definitiva.

Frente a esta solicitud, el PDA informó que se encuentra adelantando el proceso precontractual del proyecto, paso previo para avanzar con la actualización de los estudios y diseños.

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Ante la alta ocurrencia de incendios forestales registrada durante los últimos días en diferentes zonas del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) conformó un grupo interdisciplinario encargado de realizar la evaluación de las afectaciones ambientales ocasionadas por estos eventos.

Como parte de esta ruta de trabajo, el grupo está conformado por profesionales de diferentes áreas, quienes realizan visitas de campo para recopilar información y determinar las afectaciones generadas en los ecosistemas.

Durante septiembre, los profesionales de la CRQ realizaron visitas de evaluación en el municipio de Pijao, en sectores de Calarcá, entre ellos la vía que conduce hacia La Línea, y en el municipio de Génova, con el propósito de recopilar información directamente en las zonas afectadas.

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El departamento del Quindío ocupó el 9 puesto a nivel nacional, entre 33 regiones en materia de competitividad, según el último Índice Departamental de Competitividad (IDC). El estudio es elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Estudios para la Competitividad Regional de la Universidad del Rosario y evalúa 13 pilares, entre los que se destacan: salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo e innovación.

Según el estudio, el departamento obtuvo su mejor puntaje histórico, 5.99 sobre 10 y una mejora sostenida frente al 5.26 registrado en 2019, año desde el cual se utiliza la metodología actual.

Las estadísticas evidenciaron que la gestión se está realizando como debe ser: el Quindío lidera el país en innovación (1er lugar), se ubica en el Top 5 nacional en Adopción TIC y Educación Básica y Media, y mantiene 8 de sus 13 pilares dentro del Top 10 nacional.

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El Colegio Comfenalco Quindío se destacó en las Pruebas Saber 11 de 2026, al incrementar en 13 puntos su desempeño global frente a 2025, como reflejo del trabajo académico y del compromiso de estudiantes, docentes, directivos y familias con el proceso educativo.

Uno de los principales logros de la institución fue el desempeño de siete estudiantes que superaron los 400 puntos en el puntaje ponderado. Karen Sofía Camacho: 434 puntos, Santiago Londoño Aguirre: 433 puntos, David Santiago Castillo Ayala: 431 puntos, Samuel Sánchez Flórez: 420 puntos, Tomás Arias Aguirre: 415 puntos, Juan José Ospina Gómez: 411 puntos e Isabella Gutiérrez Jaramillo: 407 puntos.

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La junta de condecoraciones de Armenia eligió a Comfenalco Quindío como merecedora de la orden Cordón de Los Fundadores, máxima distinción que otorga la ciudad a personas o instituciones por sus méritos, trayectoria, servicio y aportes al desarrollo y bienestar de la capital quindiana.

La orden será entregada en el tedeum conmemorativo que se realizará el próximo miércoles 14 de octubre, en la parroquia del Espíritu Santo.

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La Fundación Lazo Rosa fue elegida para recibir el Emblema de Amor a Armenia, una de las distinciones con las que el municipio exalta a personas y organizaciones que, desde el liderazgo cívico, social y comunitario, han contribuido al bienestar y desarrollo de la ciudad.

El Emblema de Amor a Armenia será entregado oficialmente a la Fundación Lazo Rosa durante el Tedeum programado para el miércoles 14 de octubre, en la Parroquia del Espíritu Santo, ubicada junto al parque Los Fundadores.

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Comfenalco Quindío será reconocido durante el Zero Waste Summit 2026, encuentro de alta dirección que se realizará el próximo 8 de octubre en Bogotá y que este año se posiciona estratégicamente como evento Pre-COP31 2026 en Turquía.

En el marco de los Global Zero Waste Award, la Caja recibirá el reconocimiento a su compromiso con la economía circular y la gestión eficiente de recursos, en una ceremonia especial que reunirá a líderes empresariales y expertos alrededor de los desafíos y oportunidades asociados con la sostenibilidad. La invitación oficial destaca el liderazgo y los logros alcanzados por Comfenalco Quindío en esta materia.

Para José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío, este reconocimiento representa un motivo de orgullo para la organización y, al mismo tiempo, una oportunidad para reafirmar que la sostenibilidad hace parte de una gestión institucional que busca generar valor para las personas y el territorio.

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En deportes, Tres atletas quindianos subieron al podio durante la fase regional de atletismo de los Juegos Intercolegiados 2026, que se desarrolló en la pista atlética de la Villa Deportiva Ancizar López de Armenia.

El resultado más destacado fue el de Juan Miguel Correa, representante del Colegio Ciudadela del Sur, quien en la categoría prejuvenil ganó las pruebas de los 80 metros planos y los 100 metros vallas, además de obtener el segundo lugar en los 150 metros planos.

También se destacaron Juan Pablo Barrera, de la Institución Educativa Liceo Quindío de Salento, quien consiguió el tercer lugar en los 2.000 metros planos de la categoría prejuvenil, y Sofía Beltrán, de la Institución Educativa Marcelino Champagnat de Armenia, quien ocupó el tercer lugar en los 100 metros vallas de la categoría juvenil. En esta fase regional participaron deportistas de ocho departamentos.

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Las Escuelas de Formación Deportiva del IMDERA se toman el sector del Estadio Centenario para vivir una jornada llena de deporte, alegría e inclusión, este sábado 10 de octubre de 8 de la mañana a 11 de la mañana

Durante este Simulacro Deportivo, los niños, niñas y jóvenes mostrarán las diferentes disciplinas y toda la oferta institucional de las Escuelas de Formación, demostrando que en Armenia hay un espacio para que todos puedan aprender, disfrutar y crecer a través del deporte.