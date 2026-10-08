Entorno de Egan Bernal se refirió a rumor de supuesto retiro: Esto se sabe

Egan Bernal durante su participación en la pasada edición del Tour de Francia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Una noticia dada a conocer este miércoles desde Europa generó gran revuelo en Colombia y en el mundo del ciclismo en general. Según el periodista británico Daniel Benson, Egan Bernal estaría considerando su retiro.

“Egan Bernal considera el retiro”, informó Benson a través de su cuenta de X, junto a otro par de noticias del Ineos, precisamente escuadra británica y a la que Egan se encuentra vinculado desde el 2018, cuando todavía se llamaba Sky.

Posteriormente, se conoció que el campeón del Tour de Francia en el 2019 no estaría este fin de semana en el Giro de Lombardía, último monumento del año, y viajaría a Cartagena para acompañar a Nairo Quintana en el Gran Fondo Nairo Fest, que se correrá en la misma fecha, del 9 al 11 de octubre.

¿Qué dijo su entorno al respecto?

Según informó inicialmente Tatiana Rodríguez, periodista especialista en ciclismo del Diario AS Colombia, el entorno de Egan Bernal le desmintió que Egan Bernal esté pensando en el retiro en este preciso momento.

De igual manera, el periodista Edgar Montoya informó que Egan Bernal tendría todo acordado para renovar su vínculo con el Ineos por tres temporadas más. El ciclista zipaquireño viaja Cartagena con autorizcación de la misma escuadra británica.

Desde su estadía en el Ineos, Egan Bernal ha conquistado un Tour de Francia, en el 2019, y un Giro de Italia, en el año 2021. El ciclista zipaquireño es el mejor colombiano en el Ranking de la UCI, ubicado en la casilla 52 del escalafón.