Egan Bernal aclara los rumores de una posible retirada del ciclismo: “Todavía tengo mucho por dar” (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

¡Rumores aclarados! En la mañana de este jueves 8 de octubre, Egan Bernal emitió un comunicado a través de redes sociales en el que advierte que no tiene pensado retirarse del ciclismo profesional y explicó la razón por la que decidió terminar la temporada 2026 al finalizar su participación en el Tour de Francia.

Respecto a no competir más este año, explicó: “Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”.

Y sobre la decisión de seguir pedaleando, complementó: “Mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”.

Comunicado de Egan Bernal

“Después de tantos años dedicados al ciclismo, siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida, tanto como ciclista como persona.

He hecho sacrificios que nunca imaginé, he ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles, pero hoy puedo mirar atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y conseguido, sin arrepentirme de nada.

Con el tiempo también he aprendido que este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios. También se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación para seguir haciendo lo que uno ama.

Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia.

Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo.

He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página: quiero darme el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega que siempre he tenido.

No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este moment.

Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia.

Por ahora, quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar".