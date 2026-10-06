Novak Djokovic gana en Beijing y consigue su primer título en el 2026

Djokovic gana en Beijing y consigue su primer titulo en 2026 (Photo by Lintao Zhang/Getty Images) / Lintao Zhang

Novak Djokovic volvió a celebrar un título en el circuito ATP. El serbio se consagró campeón del Abierto de China en Beijing, después del retiro de Alex de Miñaur durante la final, cuando el marcador estaba 7-6(3), 1-0. El australiano tuvo que abandonar debido a una lesión.

El triunfo significó para Djokovic su primer título de 2026, además de convertirse en el séptimo que consigue en Beijing, donde mantiene un registro perfecto de 34 victorias y ninguna derrota en el certamen.

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La final terminó antes de tiempo

El primer set fue muy disputado y terminó en el desempate a favor del serbio. De Miñaur comenzó a sentir molestias físicas y, después de ganar el primer juego del segundo set, decidió retirarse del encuentro. El australiano lesión en el aductor (en la zona de la ingle y el muslo izquierdo). El serbio lamentó la situación de su rival y le deseó una pronta recuperación.

“Este año ha sido un gran desafío”

Tras la conquista, el serbio reconoció que la temporada no ha sido sencilla, debido a diferentes problemas físicos y de salud. “Este año ha sido un gran desafío para mí, con muchos altibajos, problemas físicos y de salud”, aseguró Djokovic después de conseguir el título.

A sus 39 años, el tenista también expresó su satisfacción por haber encontrado nuevamente buenas sensaciones sobre la cancha y demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.

21 temporadas ganando títulos

El campeonato en Beijing también le permitió a Djokovic establecer una nueva marca: se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar al menos un título en 21 temporadas consecutivas.

Además, llegó a 102 trofeos en su carrera y regresó al top 10 del ranking mundial, ubicándose en el octavo puesto.