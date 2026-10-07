¿Egan Bernal se retira del ciclismo? Prensa europea apunta al final de su carrera

El futuro de Egan Bernal podría tomar un rumbo sorpresivo al terminar la temporada 2026. El pedalista del Ineos estaría contemplando el retiro de la actividad profesional, según dio a conocer este miércoles 7 de agosto el periodista especializado en este deporte, Daniel Benson.

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En su información cotidiana sobre ciclismo, Benson dio a conocer: “Empezaremos por Egan Bernal, ya que varias fuentes nos han indicado que podría retirarse al final de esta temporada”, se lee inicialmente sobre el colombiano de 29 años.

“El antiguo ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia tiene un contrato de tres años con Netcompany Ineos, acordado a principios de esta temporada, pero según nuestra información, podría colgar las ruedas a finales de este año”, añadió.

En la misma publicación, explica que Egan Bernal termina su contrato con la escuadra británica al finalizar este año, a pesar de tener encaminada un eventual acuerdo hasta 2029.

“Bernal figura como libre al finalizar 2026, pero ya se han acordado los términos de un contrato que se extenderá hasta finales de 2029″, añadió.

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Lo cierto es que Egan Bernal está apuntado para disputar con el Ineos el Giro de Lombardía, carrera que tendrá lugar el próximo sábado, una de las últimas carreras de la temporada.

De momento, no ha habido un pronunciamiento por parte de Egan Bernal al respecto de la información que circuló sobre su supuesto retiro.

El 2026 de Egan Bernal

La última carera que corrió Bernal fue el Tour de Francia en julio, donde logró terminar en el puesto 20. Previamente estuvo en el Giro de Italia (décimo lugar), Lieja-Bastoña-Lieja (quinto lugar) y el Tour de los Alpes (segundo lugar), así como las competencias nacionales.