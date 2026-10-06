¿Messi, Pelé o Maradona? El Pulso del Fútbol, 6 de octubre de 2026 00:00:00 53:25 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y su historia en el equipo albiceleste. César dijo: “En Argentina antes de ganar el Mundial de Qatar le decían que era un pecho frío y algunos periodistas dijeron que su selección jugaba mejor sin Messi”. Sobre el tema Steven agregó: “Colombia está entre las selecciones que más goles recibieron de Lionel Messi. Está en el segundo lugar con 7 goles recibidos, una de las selecciones a las que más le anotó Messi”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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