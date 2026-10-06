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06 oct 2026 Actualizado 19:21

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El Pulso del Fútbol, 6 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

EZEIZA, ARGENTINA - OCTOBER 5: Lionel Messi of Argentina holds the ball during a training session at Lionel Messi training facility on October 5, 2026 in Ezeiza, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

EZEIZA, ARGENTINA - OCTOBER 5: Lionel Messi of Argentina holds the ball during a training session at Lionel Messi training facility on October 5, 2026 in Ezeiza, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images) / Marcos Brindicci

EZEIZA, ARGENTINA - OCTOBER 5: Lionel Messi of Argentina holds the ball during a training session at Lionel Messi training facility on October 5, 2026 in Ezeiza, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)
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¿Messi, Pelé o Maradona? El Pulso del Fútbol, 6 de octubre de 2026

¿Messi, Pelé o Maradona? El Pulso del Fútbol, 6 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y su historia en el equipo albiceleste. César dijo: “En Argentina antes de ganar el Mundial de Qatar le decían que era un pecho frío y algunos periodistas dijeron que su selección jugaba mejor sin Messi”. Sobre el tema Steven agregó: “Colombia está entre las selecciones que más goles recibieron de Lionel Messi. Está en el segundo lugar con 7 goles recibidos, una de las selecciones a las que más le anotó Messi”.

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