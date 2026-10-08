Dumek Turbay cumplió y se dejó caricaturizar por RoberArt frente a la Torre del Reloj

Un día después de anunciar su respaldo al caricaturista cartagenero Rober Lascarro, conocido como RoberArt, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, llegó hasta su puesto de trabajo frente a la Torre del Reloj para cumplir una promesa: sentarse frente al artista y convertirse en uno de sus modelos.

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El encuentro se produjo en medio del movimiento habitual del Centro Histórico, donde propios y visitantes pudieron observar al mandatario mientras era caricaturizado por RoberArt. La visita también permitió al alcalde conocer de primera mano las condiciones en las que el artista desarrolla su trabajo en las calles de la ciudad.

“Yo te dije que iba a venir y aquí estoy. Quería que nos encontráramos nuevamente, pero esta vez, aquí, en tu lugar de trabajo, para que sigamos hablando de cómo podemos apoyarte y cómo podemos hacer que tu talento llegue a muchos más cartageneros y visitantes”, manifestó Turbay.

Durante la jornada, el mandatario reiteró que el Distrito acompañará al artista mediante un proceso de apoyo que contempla capital semilla y la posibilidad de vincularlo a actividades culturales, educativas y sociales. Entre las iniciativas planteadas están jornadas en colegios públicos y espacios donde niños, jóvenes, cartageneros y turistas puedan conocer su trabajo.

Para RoberArt, el regreso del alcalde representó una señal de continuidad frente a la conversación iniciada el día anterior y un reconocimiento a quienes desarrollan su actividad artística en el espacio público.

“Estoy muy contento porque el alcalde cumplió. Ayer hablamos y hoy vino hasta acá. Eso para mí significa mucho, porque uno siente que sí están viendo el trabajo que hacemos los artistas de la calle”, expresó el caricaturista.

La caricatura realizada durante el encuentro quedó como recuerdo de la jornada y como símbolo del acercamiento entre el mandatario y el artista, en uno de los lugares más representativos de Cartagena.