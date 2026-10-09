155 policías de Bolívar vieron florecer sus años de sacrificio

Hay abrazos que tardan años en llegar y lágrimas que, por más que uno intente esconderlas, terminan escapándose cuando el corazón ya no puede guardar tanta alegría. Hay sueños que se construyen en silencio, entre madrugadas de servicio, cumpleaños a los que no se pudo asistir y despedidas apresuradas en la puerta de la casa. Pero también hay días en que la vida parece detener el reloj para devolver, en un instante de felicidad, algo de todo lo entregado. Uno de esos días se vivió en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, en Cartagena, donde 155 policías de Bolívar celebraron el ascenso que durante años habían esperado.

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No eran solamente 155 uniformados recibiendo un nuevo grado. Eran 155 caminos recorridos, con sus alegrías, sus dificultades y sus renuncias. Detrás de cada uno había una historia que no aparece en las hojas de vida: la del padre que salió de casa cuando sus hijos todavía dormían, la de la madre que aprendió a repartir su tiempo entre la familia y el servicio, y la de quienes han encontrado en el uniforme una manera de entregarle lo mejor de sus vidas a Colombia.

La ceremonia tuvo como protagonistas a 60 intendentes y 95 subintendentes del Departamento de Policía Bolívar, quienes alcanzaron un nuevo peldaño en sus carreras institucionales. Cada grado representaba mucho más que una distinción sobre los hombros: era el reconocimiento a la disciplina, la perseverancia y la responsabilidad de quienes han dedicado años a proteger la tranquilidad de las comunidades.

Y aunque los ascensos llevaban nombres propios, aquella celebración también les pertenecía a las familias. A las esposas que han aprendido a dormir con una preocupación escondida, a los esposos que han acompañado largas jornadas de ausencia, a los padres que nunca dejaron de sentirse orgullosos y a los hijos que muchas veces tuvieron que conformarse con escuchar una voz al otro lado del teléfono. Porque la vocación policial también se vive en los hogares, donde el amor aprende a esperar sin mirar el reloj.

En medio de esta jornada de reconocimiento, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el valor humano de quienes integran la institución y la importancia de asumir cada ascenso como una oportunidad para fortalecer el liderazgo, la cercanía con la ciudadanía y el compromiso de servir con honor. Un mensaje dirigido tanto a los nuevos ascendidos como a quienes han acompañado sus trayectorias.

“Detrás de cada uno de estos 155 ascensos hay una historia de esfuerzo, sacrificio y amor por la institución. Hoy también queremos rendirles un homenaje a sus familias, porque ellas han sido ese apoyo silencioso que les ha permitido seguir adelante. Que estos nuevos grados sean motivo de orgullo, pero sobre todo un compromiso para continuar sirviendo con humildad, integridad y respeto a los habitantes de Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La celebración se desarrolló bajo la dimensión institucional “Nuestros Policías”, que reconoce la importancia del talento humano y promueve el bienestar, la dignidad y el desarrollo profesional de los integrantes de la Policía Nacional. Bajo la premisa de contar con un policía profesional, protegido y respaldado, el acto recordó que detrás de cada resultado operativo existe una persona con sueños, sentimientos, responsabilidades y una familia que también merece reconocimiento.

Para estos 155 hombres y mujeres, el ascenso marca el comienzo de una nueva responsabilidad. Vendrán otros turnos, nuevas misiones y decisiones que pondrán a prueba su experiencia y capacidad de liderazgo. Sin embargo, el verdadero significado de sus grados no estará únicamente en las insignias que porten, sino en la manera como traten a sus compañeros, escuchen a los ciudadanos y respondan a la confianza que la sociedad deposita en ellos.

Desde los pueblos de los Montes de María hasta las poblaciones ribereñas de la Depresión Momposina, pasando por las carreteras, corregimientos y municipios del sur de Bolívar, el servicio policial tiene muchos rostros. Es el uniformado que orienta a un viajero, el que acompaña a una familia en dificultades, el que protege a un niño y el que permanece de servicio mientras otros descansan. En esos pequeños actos cotidianos también se construye la grandeza de una institución que encuentra su razón de ser en la gente.

Al final, cuando los nuevos grados ya formaban parte de sus uniformes, quedaba algo mucho más profundo que una ceremonia para recordar. Quedaba el orgullo de haber llegado, la satisfacción de no haberse rendido y la certeza de que ningún sacrificio había sido completamente en vano. Porque las insignias pueden brillar sobre los hombros, pero hay una luz que brilla todavía más: la de una familia que contempla con orgullo a uno de los suyos. Aquella jornada, en Cartagena, ascendieron 155 policías, pero con ellos también se elevaron los sueños de quienes nunca dejaron de esperarlos, acompañarlos y creer en ellos. Y ese, quizás, fue el ascenso más hermoso de todos.