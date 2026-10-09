Pastor cartagenero Esteban Acosta se reunió con el presidente de Israel

El pastor cartagenero Esteban Acosta, líder de la Comunidad Cristiana La Unción de Cartagena, hizo parte de una delegación internacional de pastores que fue recibida en Jerusalén por el presidente de Israel, Isaac Herzog.

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Acosta se encuentra en territorio israelí como parte de una gira espiritual que contempla jornadas de oración por las naciones y encuentros con líderes religiosos y autoridades del país.

El encuentro se produjo en medio de un contexto de interés por las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Según la información suministrada, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado medidas para restablecer los vínculos entre ambos países y trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén.

Durante la visita, el pastor manifestó su satisfacción y agradecimiento por el recibimiento, y destacó la importancia de participar en espacios de encuentro y oración junto a representantes de distintas naciones.

Asimismo, señaló que esta experiencia representa una oportunidad para llevar el nombre de Cartagena durante la gira espiritual y expresar su respaldo a Israel.

La presencia del líder religioso cartagenero en esta delegación internacional se suma a las actividades que adelantan los pastores participantes en Jerusalén, en una agenda centrada en la oración y el diálogo con representantes religiosos y autoridades israelíes.