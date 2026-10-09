Bomberos de Cartagena fortalecen su preparación con capacitaciones especializadas

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena continúa fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de sus unidades mediante su participación en dos procesos de capacitación especializada que se desarrollan en diferentes ciudades del país.

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En Envigado, Antioquia, los bomberos Jesús Montoya y César Puentes participan, los días 7 y 8 de octubre, en el Taller Técnico de Apuntalamiento y Rescate Pesado, una formación que combina conocimientos técnicos con ejercicios prácticos para atender situaciones de emergencia de alta complejidad.

El entrenamiento incluye técnicas avanzadas de apuntalamiento y rescate pesado, con énfasis en el uso de sistemas especializados como Omnishore y Pentheon, herramientas orientadas a la atención de escenarios reales de emergencia.

De manera paralela, en Bogotá, los bomberos Luis Carlos Canabal Hincapié y Jair Caraballo Sepúlveda participan en el Curso-Taller de Instructores para el Curso de Formación de Bomberos, desarrollado en la Escuela de Formación Bomberil de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Este proceso busca fortalecer las competencias técnicas y pedagógicas de los participantes, quienes podrán contribuir a la formación y preparación de nuevas generaciones de integrantes de los cuerpos de bomberos.

La participación de estas cuatro unidades en los espacios de capacitación hace parte de las acciones institucionales para mantener actualizado al personal y mejorar su capacidad de respuesta ante distintos escenarios de emergencia.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, ha señalado que la formación permanente es una prioridad, debido a su importancia para contar con equipos preparados para afrontar situaciones de alto riesgo y atender oportunamente a la ciudadanía.