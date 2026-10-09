Sicarios acaban con la vida de un hombre en Villanueva, Bolívar

Un hombre identificado como Octavio Cabarcas Vásquez, de 37 años, fue asesinado con arma de fuego en la noche de este jueves en el barrio Sagrado Corazón, sector La 40, en el municipio de Villanueva.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando la víctima se bajó de un mototaxi a pocos metros de su residencia. Según lo manifestado por sus familiares, en ese momento habría llegado un sujeto a pie que le disparó y luego huyó hacia una zona boscosa.

Durante la inspección al cadáver, las autoridades evidenciaron dos impactos de bala: uno en el cráneo y otro en la parte posterior del cuello.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio ni sobre la identidad del responsable. Según el reporte preliminar, la comunidad no ha suministrado información adicional sobre lo ocurrido.

Las autoridades deberán adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y establecer quién estaría detrás del crimen.