Real Cartagena empata 2-2 ante Atlético de Cali y suma un punto en la Primera B

Real Cartagena empató 2-2 frente a Atlético de Cali en condición de visitante, en partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo de la Primera B del fútbol colombiano.

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El conjunto auriverde abrió el marcador al minuto 16, cuando Fredy Montero aprovechó un centro de Cristian Graciano para poner el 1-0. Sin embargo, el equipo local igualó al minuto 33 por intermedio de Carlos Restrepo, quien marcó con un remate desde fuera del área.

Real Cartagena reaccionó y volvió a ponerse en ventaja al minuto 40. Edinson López asistió de cabeza a Janet Alemán, quien definió para establecer el 2-1 antes del descanso.

En la segunda parte, el equipo cartagenero mantuvo el orden defensivo durante varios minutos, pero Atlético de Cali encontró el empate al minuto 72. Alejandro Oñate aprovechó una salida del arquero Aldo Montes para marcar el 2-2 definitivo.

Aunque Real Cartagena generó nuevas oportunidades para llevarse la victoria, no consiguió concretarlas y tuvo que conformarse con un punto.

Con este resultado, el equipo llegó a 16 puntos y ocupó parcialmente la sexta posición de la tabla. En la clasificación general acumulada, sumó 56 unidades y se ubicó en el cuarto lugar.

El próximo compromiso del conjunto cartagenero será frente a Deportes Quindío, nuevamente en condición de visitante, antes de cerrar la primera fase del torneo contra Patriotas y Barranquilla.