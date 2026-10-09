Surtigas capacita a líderes comunitarios y vocales de control de la región Caribe

Surtigas desarrolló la Academia de Vocales de Control y Líderes Comunitarios, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de representantes comunitarios y promover el acceso a información sobre los servicios que presta la compañía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En total, 38 vocales de control y líderes comunitarios de Cartagena, Montería y Sincelejo participaron en las tres jornadas de formación realizadas en estas ciudades, donde abordaron temas relacionados con la prestación del servicio, las medidas de seguridad, la atención al usuario y las soluciones y programas disponibles para las comunidades.

Los encuentros también permitieron intercambiar experiencias entre los participantes de distintos territorios y representantes de Surtigas, con el propósito de fortalecer el diálogo y la participación comunitaria.

Sugey García, vocal de control de Cereté, Córdoba, destacó la importancia de estos espacios para conocer de primera mano información sobre el servicio y las herramientas disponibles para los usuarios.

“Estoy muy agradecida con Surtigas por esta invitación, que nos permitió conocer de primera mano aspectos relacionados con la prestación del servicio, las medidas de prevención y seguridad, nuestros derechos y deberes, así como las diferentes soluciones y canales virtuales que hoy tienen disponibles para atender a sus usuarios”, expresó.

Con esta iniciativa, la compañía busca mantener espacios de formación y diálogo con líderes comunitarios y vocales de control, quienes cumplen un papel en la orientación de sus comunidades y en la participación ciudadana frente a los servicios públicos.

La Academia hace parte de las acciones de Surtigas para fortalecer la relación con estos actores comunitarios y facilitar el conocimiento de los mecanismos de atención, prevención y comunicación disponibles para los usuarios.