Juan Pablo Ruiz Rodríguez asume como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena

El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez asumió oficialmente como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, durante una ceremonia de transmisión de mando en la que se plantearon como principales retos la reducción de los delitos de alto impacto, el fortalecimiento de la presencia policial y el acercamiento con las comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el acto, el mayor general Norberto Mujica Jaime, subdirector general de la Policía Nacional, destacó la importancia de Cartagena y señaló que el nuevo comandante deberá liderar acciones articuladas con las autoridades político-administrativas, empresarios, gremios y ciudadanía para enfrentar las diferentes manifestaciones del crimen dentro del marco de la legalidad.

“Cartagena cuenta con su Policía y la Policía cuenta con ustedes”, afirmó Mujica, quien también reiteró el respaldo de la Dirección General de la institución para fortalecer las acciones de seguridad y convivencia en la ciudad.

Ruiz Rodríguez es oriundo de El Espinal, Tolima, e ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en 1996. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos, entre ellos comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, comandante del Departamento de Policía Putumayo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira y comandante de la Región de Policía No. 3.

También ha trabajado en unidades de inteligencia y protección y se desempeñó como agregado de Policía en México. Es administrador policial y especialista en seguridad integral, además de contar con formación en investigación criminal, inteligencia, gestión policial, relaciones internacionales, contratación estatal, derechos humanos y convivencia ciudadana.

Según la institución, su trayectoria registra 75 condecoraciones y 144 felicitaciones. Actualmente adelanta estudios estratégicos como parte de su preparación para el ascenso al grado de brigadier general.

Al asumir el mando en Cartagena, Ruiz Rodríguez tendrá entre sus prioridades fortalecer las estrategias contra los delitos de alto impacto, aumentar la presencia institucional en los barrios, impulsar el trabajo articulado con las autoridades y consolidar una relación de confianza con la ciudadanía.