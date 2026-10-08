80 mujeres de Mahates y Mompox se forman como embajadoras contra el cáncer

La Fundación Gloria Latorre llevó a Mahates y Mompox la campaña “Colombia Detecta a Tiempo”, con la jornada “La Ruta de la Vida”, una iniciativa que busca fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino en comunidades con barreras de acceso a información y servicios de salud.

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Las actividades se realizaron el 1 de octubre en Mahates y el 2 de octubre en Mompox. En total, 80 mujeres fueron formadas como “Embajadoras de la Detección Temprana”: 60 en Mahates y 20 en Mompox. La capacitación estuvo a cargo de la doctora Carolina Rodríguez y Gloria Latorre, fundadora de la organización y sobreviviente de cáncer de mama.

Las participantes recibieron información para reconocer signos de alarma, conocer las rutas de atención y los derechos en salud, además de identificar los exámenes recomendados según la edad. Posteriormente, realizaron recorridos casa a casa junto al equipo de la Fundación para compartir información sobre detección temprana, mamografías, citologías y vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

La Fundación explicó que la elección de estos municipios responde, entre otros factores, a la presencia de población afrodescendiente y a las barreras de acceso a servicios médicos especializados. Según la organización, estudios internacionales han encontrado una mayor probabilidad de diagnóstico de cáncer de mama triple negativo en mujeres afrodescendientes, un subtipo que puede presentar un comportamiento más agresivo.

Durante las jornadas también se enfatizó que el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí detectar oportunamente, mientras que el cáncer de cuello uterino puede prevenirse mediante la vacunación contra el VPH y las pruebas de tamizaje.

La actividad en Mompox culminó sobre el río Magdalena, a bordo de La Valerosa, con un encuentro dedicado a celebrar la vida de las sobrevivientes y enviar un mensaje de esperanza a quienes actualmente enfrentan la enfermedad.

La campaña continuará durante octubre con actividades en Santa Marta y Bogotá, además de acciones en redes sociales.