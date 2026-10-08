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Aspirantes en concurso de Contraloría piden claridad por inconsistencias en reactivación del proceso

Maida Roldán y Alex Quintero, aspirantes en el concurso de méritos de la Contraloría 2024-2026, estuvieron en 6AM W de Caracol Radio explicando cuáles son sus reparos tras la reactivación del proceso con nuevas etapas que, según ellos, no estaban previstas.

Roldán, quien aspira al cargo de coordinador de gestión, afirmó que hace más de dos años estamos esperando que este concurso llegue a su feliz término y que siguen en el limbo.

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De hecho, afirmó que tras los dos fallos de tutela ordenando reanudar el proceso, la Contraloría no está cumpliendo con eso a cabalidad.

“Como ya es de conocimiento público para la opinión, hay dos fallos de tutela del juez de Mocoa y del juez de Cúcuta ordenan a la Contraloría reanudar el concurso, pero adicional establecer un cronograma en 48 horas, cosa que la Contraloría no está haciendo, y por el contrario consideramos que se encuentra dilatando más el concurso”, explicó.

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