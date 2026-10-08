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08 oct 2026 Actualizado 13:41

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Aspirantes en concurso de Contraloría piden claridad por inconsistencias en reactivación del proceso

Los participantes del concurso de méritos solicitaron claridad ante lo que consideran como un incumplimiento de lo exigido por la justicia.

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Maida Roldán y Alex Quintero, aspirantes en el concurso de méritos de la Contraloría 2024-2026, estuvieron en 6AM W de Caracol Radio explicando cuáles son sus reparos tras la reactivación del proceso con nuevas etapas que, según ellos, no estaban previstas.

Roldán, quien aspira al cargo de coordinador de gestión, afirmó que hace más de dos años estamos esperando que este concurso llegue a su feliz término y que siguen en el limbo.

(Puede leer: Contraloría reanuda concurso de méritos 2024-2026 para proveer 3.144 cargos, tras orden de juez)

De hecho, afirmó que tras los dos fallos de tutela ordenando reanudar el proceso, la Contraloría no está cumpliendo con eso a cabalidad.

“Como ya es de conocimiento público para la opinión, hay dos fallos de tutela del juez de Mocoa y del juez de Cúcuta ordenan a la Contraloría reanudar el concurso, pero adicional establecer un cronograma en 48 horas, cosa que la Contraloría no está haciendo, y por el contrario consideramos que se encuentra dilatando más el concurso”, explicó.

Le podría interesar: Contraloría no cumple con lo ordenado por juez respecto a Concurso de Méritos

Noticia en desarrollo.

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