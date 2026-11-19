Rosa María Payá, fundadora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la transición democrática en ese país.

“El cambio en Cuba es responsabilidad de los cubanos y así lo hemos asumido. Sin embargo, los cubanos en las calles de la isla y del exilio hemos estado trabajando, protestando, luchando pacíficamente por este cambio”, introdujo.

El punto de partida del cambio en Cuba

De esta manera, Rosa María Payá explicó que el punto de partida para la transición a la democracia en Cuba es “la libertad, el fin de la represión, la liberación de los presos políticos y la salida de los Castro del poder”.

“De ahí en adelante viene la estabilización y la reconstrucción del país. El régimen cubano tiene billones de dólares, billones, miles de millones de dólares en cuentas extranjeras que pertenecen al pueblo cubano y que deben ser usadas para la reconstrucción. Los cubanos tenemos nuestras manos y además tenemos un recurso que pocos otros pueblos pueden reclamar y es una comunidad exiliada, una diáspora que está bien organizada, que es poderosa económicamente, que nunca se desconectó de sus hermanos y hermanas en la isla y que está colaborando también en la construcción de capacidades para apoyar esta transición”, afirmó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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