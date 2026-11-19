Este jueves, 19 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Javier Valencia González, director General de la Corporación Autónoma Regional (Cornare), explicó los alcances de la decisión de aplicar eutanasia química a 10 hipopótamos en el Magdalena Medio antioqueño, dentro del plan de manejo por el Ministerio de Ambiente para controlar esta especie invasora.

El director explicó el crecimiento exponencial que han tenido estos animales desde que fueron traídos al país en la década de los 90 por el narcotraficante Pablo Escobar, y advirtió que hoy representan una amenaza directa tanto para los ecosistemas como para las comunidades.

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De 4 a 260 hipopótamos: el crecimiento de la problemática

Javier Valencia recordó que, tras los cuatro ejemplares iniciales llevados a Doradal en los años noventa, el inventario regional subió a 60 hipopótamos en 2009, alcanzó los 220 en 2020 y hoy suma 260 individuos sin depredadores naturales en Colombia.

“En 2009 acudimos de inmediato a la SAE y a la Dirección Nacional, quienes tenían la responsabilidad de asumir estos bienes; hacer el confinamiento costaba más o menos 8.000 millones de pesos, tuvimos varias reuniones y nunca hubo respuesta”, apuntó.

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Asimismo, señaló que durante los primeros 15 años las autoridades ambientales realizarón 35 esterilizaciones efectivas con sus propios profesionales, pero reconoció que la reproducción de la especie superó la capacidad de contención.

El riesgo para las escuelas y las razones para priorizar 10 individuos

Ante las alertas por ataques cercanos a los ríos donde transitan menores hacia sus colegios, el director de Cornare explicó que se realizó un mapeo de las zonas críticas para intervenir con prioridad los grupos más peligrosos para los habitantes.

“Hicimos un análisis de los núcleos donde hay mayor población cercana a los hipopótamos: hay uno en Puerto Nare que está pegado a una escuela y otros en Doradal que están junto casi que a las viviendas de los pobladores, y eso se convierte en un gran riesgo”, sostuvo.

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Además, agregó “También trabajamos con el tema de la traslocación, contactamos diferentes países para que se llevaran algunos de los individuos, bastantes países interesados, entre ellos México, la India, República Dominicana, pero eso requiere un permiso CITES, que es como el pasaporte para que los hipopótamos puedan salir del país y que otro país lo reciba, pero no se ha dado”

Frente a las limitaciones financieras y operativas para enviarlos fuera del país, confirmó el inicio del procedimiento con una primera decena de hipopótamos.

“Hoy priorizamos 10, pero la idea es que continúe todo este proceso. Priorizamos 10 por el tema presupuestal, porque el Ministerio de Ambiente no cuenta con recursos en este momento para hacer todo un plan. Entonces, con Cornare, la Gobernación de Antioquia y otras autoridades le apostamos a hacer esa eutanasia química, cumpliendo con protocolos de bioseguridad”, afirmó.

Las trabas para la traslocación y el fracaso de la gestión con la India

Por otro lado, Valencia indicó que las demás alternativas del plan de manejo, esterilización, confinamiento y traslocación, siguen abiertas, aunque enfrentan enormes obstáculos logísticos y diplomáticos, como la obtención de los permisos internacionales CITES.

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“Yo estuve personalmente hace cuatro meses con una comisión de la India que estaba interesada en llevarse algunos y crear un santuario de conservación e investigación acá en Colombia. Estuvimos con ellos durante cuatro días recorriendo toda el área, esperamos siempre su respuesta y nos enteramos a través de un medio de comunicación en el que dijeron que no estaban interesados”, relató.

Finalmente, resaltó la complejidad técnica que implica manipular cada hipopótamo y reiteró que la prioridad institucional es proteger a los habitantes de la zona. “Solo llevar y confinar un hipopótamo a un corral es trabajo de más o menos un mes; ahora, hacerlo con 260 es duro. Tenemos que garantizar la vida humana y es lo que más importa”, concluyó.

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