“Nos estamos alineando con países en retroceso de derechos reproductivos”: Colectivo Humanas

En las últimas horas, durante la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia presentó su posición sobre siete resoluciones que habría apoyado en las que se involucran temas de género. En ella, el país se desmarcó de expresiones como “salud y derechos sexuales y reproductivos”, además, limitó la interpretación del concepto de género y de términos como discriminación interseccional y racismo estructural.

En el marco de esta discusión, en el programa 6AM W de Caracol Radio habló la directora del colectivo Humanas, Adriana Benjumea.

La directora indicó que es preocupante que nos alejemos del concepto que veníamos trabajando y nos acercamos a países extremadamente conservadores: “ahora estamos alineados con países que históricamente han ido en retroceso de estos derechos. Países del mundo islámico, pero también Pakistán, China. Estamos alineados también con países africanos y es muy preocupante este cambio de narrativa con enfoque de derechos de Colombia”.

Garantías en Colombia para los derechos reproductivos

La experta indicó que con esta nueva postura que se asume ante las Naciones Unidas, se está fundamentalmente ligado a dos cosas. Uno, el tema de presupuestos ya que esto inmediatamente reduce la prioridad en presupuesto en temas de derechos sexuales y reproductivos, incluso se habla de bajas del 97% y otro tema es referente a las políticas públicas.

Lenguaje

“Si bien de tajo no es posible eliminar jurídicamente los derechos, no solamente simbólicamente, porque también es eliminar del lenguaje a las niñas, no habla de niñas como si la menstruación, por ejemplo, no fuera un asunto para discutir fundamentalmente con las niñas, entonces habla de niñez, habla solo de hombres y mujeres, pero además habla de que no existen obligaciones para hablar de racismo sistemático, más que lenguaje, es un impacto directo que lleva a presupuestos y a política pública”, indicó Adriana Benjumea en Caracol Radio.

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