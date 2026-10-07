Transportadores reclaman a Invías obras definitivas en la vía Bucaramanga-Bogotá: Hubo nueva reunión

Representantes del Comité de Alianza Ciudadana de Transportadores de la Ruta 45A en Santander, se reunieron este martes 6 de octubre en el sector de La Charca, en Oiba, con funcionarios del Instituto Nacional de Vías - Invías, contratistas, autoridades municipales y líderes comunitarios para conocer los avances de las obras que se ejecutan en el punto crítico del PR-70.

En la jornada participaron el ingeniero Javier Augusto Cañón, coordinador del Grupo de Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial de Invías; representantes del Consorcio Vial MHC; el ingeniero Camilo Prieto, de la Subdirección de Modernización de Carreteras, además de la Personería Municipal, el rector de la institución educativa Eduardo Rueda Barrera y representantes de las comunidades.

Durante el encuentro fueron socializados los trabajos adelantados, los compromisos adquiridos y el cronograma previsto. Los transportadores, por su parte, expusieron las dificultades que persisten en diferentes puntos de este corredor vial y solicitaron atención para otros sectores considerados críticos.

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Aunque el gremio reconoce avances en las intervenciones, insiste en que la Ruta 45A requiere una solución de mayor alcance. “Esta vía no necesita únicamente mantenimiento, necesita una rehabilitación integral”, señaló Luisa Alejandra Grass Infante del Comité de Alianza Ciudadana de Transportadores en Oiba.

Entre las obras que esperan que sean priorizadas están la construcción de terceros carriles, carriles de adelantamiento y las variantes de San Gil, Socorro y Oiba, proyectos que, según los transportadores, son necesarios para mejorar la movilidad y seguridad de este corredor.

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El comité también está a la espera de una nueva mesa técnica en territorio para continuar haciendo seguimiento a los compromisos establecidos durante las diferentes jornadas de diálogo.

Luisa Grass señaló que parte de los avances y recursos destinados a la Ruta 45A han sido resultado de la movilización ciudadana y reiteraron que mantendrán su trabajo de seguimiento para lograr obras que permitan contar con una vía “digna y segura” y con soluciones de largo plazo.

“El Comité Alianza Ciudadana y de Transportadores Ruta 45A sigue firme en su propósito de luchar por vías dignas, seguras y transitables, porque nuestra comunidad merece soluciones reales”, concluyó la representante del comité.