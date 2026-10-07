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07 oct 2026 Actualizado 11:38

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“Ni esmeraldero ni amenazado”: familia de víctima de sicarios en Barbosa, Santander

La Policía Nacional capturó a los dos presuntos autores del ataque armado en el que además murió una mujer.

Yesid Camacho Torres, empresario asesinado en Barbosa, Santander. Foto: suministrada.

Yesid Camacho Torres, empresario asesinado en Barbosa, Santander. Foto: suministrada.

Yesid Camacho Torres, empresario asesinado en Barbosa, Santander. Foto: suministrada.
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La familia de Hency Yesid Camacho Torres, el hombre que murió en un ataque de sicarios en Barbosa, Santander, precisó que la víctima no estaba ligado al negocio de las esmeraldas en el que son frecuentes los actos de violencia; tampoco había recibido amenazas ni fue blanco de atentados.

Allegados a la víctima le contaron a Caracol Radio que el empresario iba a cumplir 49 años el próximo 23 de octubre. También que era propietario de 4 puestos de venta de pólvora de la marca El Vaquero, reconocida en Boyacá y Santander. Además, era prestamista y negociaba con finca raíz.

Con relación a otras informaciones propagadas luego del ataque de sicarios, aseguraron que el señor Camacho Torres era propietario apenas de un par de caballos que usaba para divertirse en las cabalgatas de las ferias de los pueblos.

No tenía amenazas; cuando joven hizo el curso de patrullero en la escuela de la Policía Nacional en Santa Rosa de Viterbo, pero se retiró. Estuvo trabajando en Bogotá y luego regresó a Barbosa.

Estuvo casado con una odontóloga con quien tenía dos hijos y desde hace cuatro años estaba en otra relación sentimental.

Yesid Camacho Torres, empresario muerto por sicarios en Barbosa, Santander

Yesid Camacho Torres, empresario muerto por sicarios en Barbosa, Santander

Yesid Camacho Torres, empresario muerto por sicarios en Barbosa, Santander

Yesid Camacho Torres, empresario muerto por sicarios en Barbosa, Santander

Su cuerpo estuvo en Medicina Legal en San Gil y en la noche de este martes 6 de octubre lo trasladaban a Barbosa. La familia está a la espera de que una de sus hermanas llegue de España para efectuar las exequias.

Sobre los dos sicarios, la Policía reveló que habían llegado a Barbosa hacía 15 días y que robaron la moto a un domiciliario para perpetrar el crimen.

Sicarios que perpetraron crimen en Barbosa, Santander

Sicarios que perpetraron crimen en Barbosa, Santander

Sicarios que perpetraron crimen en Barbosa, Santander

Sicarios que perpetraron crimen en Barbosa, Santander

En la agresión murió también Margot Pacheco Lagos, una mujer que se encontraba junto a una hermana de manera coincidencial en el lugar en que se perpetró el ataque de los sicarios, en la calle octava con carrera novena.

Obituario de Margot Pacheco, mujer muerta en ataque de sicarios en Barbosa, Santander

Obituario de Margot Pacheco, mujer muerta en ataque de sicarios en Barbosa, Santander

Obituario de Margot Pacheco, mujer muerta en ataque de sicarios en Barbosa, Santander

Obituario de Margot Pacheco, mujer muerta en ataque de sicarios en Barbosa, Santander

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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