Contaminación del aire bajó hasta 29% durante el día sin carro en Bucaramanga

Las cuatro estaciones de calidad del aire de la CDMB registraron menores niveles de partículas finas que contaminan el aire y pueden afectar la salud, conocidas como PM 2.5, durante el día sin carro y sin moto en el área metropolitana de Bucaramanga. La mayor reducción fue del 29,1 % en la estación del Colegio Gaitán, en el norte de la ciudad.

El informe preliminar tiene corte a las cuatro de la tarde, cuando terminó la restricción. Leonel Enrique Herrera, subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio de la CDMB, explicó que se compararon las mediciones con las del martes de la semana de receso escolar del año anterior, para tomar como referencia un día similar.

La reducción fue distinta en cada estación. Después del Colegio Gaitán, la mayor disminución se registró en el Club Unión, en Cabecera, con un 16,3 %. En el Hospital Local del Norte fue del 10,5 % y en el Centro Cultural de Piedecuesta, del 7,1 %, según el balance presentado por Herrera.

En el Hospital Local del Norte también bajó el nivel máximo de contaminación. Pues pasó de cerca de 35 microgramos por metro cúbico en el día comparado del año pasado a entre 15 y 16 durante esta jornada.

Qué midió la CDMB. El seguimiento se concentró en el PM 2.5, material particulado fino que puede estar presente en el aire sin que las personas lo vean. Herrera explicó que es uno de los contaminantes más relevantes para la salud pública y relacionó sus emisiones con la combustión de combustibles fósiles en los vehículos.

“En general hubo una reducción en las cuatro estaciones”, señaló.

La comparación incluye horas anteriores a la restricción. Los promedios presentados corresponden a la franja entre la medianoche y las cuatro de la tarde. El día sin carro y sin moto comenzó a las nueve de la mañana, por lo que el balance abarca tanto las horas previas como las siete horas de la jornada.

El resultado muestra una disminución frente al día elegido como referencia. Esa comparación, por sí sola, no establece cuánto de la reducción se explica exclusivamente por la restricción vehicular.

El balance también deja un llamado sobre el transporte. Herrera señaló que durante el primer semestre la calidad del aire osciló entre las categorías buena y aceptable. Sin embargo, advirtió que esas clasificaciones no significan que no existan riesgos y que una evaluación con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud sería más exigente.

La idea de la jornada era impulsar un transporte público más eficiente y sostenible en el área metropolitana, además de mantener la atención sobre la calidad del aire después del día sin carro.