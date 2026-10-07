Denuncian abuso sexual contra una mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí, Santander

Las autoridades investigan un presunto caso de abuso sexual contra una mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí, Santander. El hecho se habría registrado hacia las 5:20 de la mañana del lunes 5 de octubre, cuando la mujer realizaba una caminata por la vía que conduce al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D’Elhuyar.

La adulta mayor fue trasladada a un centro asistencial para recibir valoración médica, mientras que la Policía y la Fiscalía comenzaron las labores para identificar y ubicar al presunto agresor. Como parte de la investigación, las autoridades realizaron verificación de cámaras de seguridad y labores de vecindario.

En medio de las actuaciones judiciales, funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron un allanamiento en el que fueron incautadas prendas de vestir que hacen parte de la investigación. También se tomó entrevista a una familiar del presunto agresor.

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El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Sanmiguel, rechazó el hecho y aseguró que desde el momento en que conocieron lo ocurrido han hecho seguimiento al caso. El mandatario además señaló que mantiene una relación cercana con la familia de la víctima, por lo que pidió especial respeto y prudencia frente a la información que se divulgue.

“Desde la alcaldía municipal rechazamos todo hecho de violencia, especialmente en contra de las mujeres, pero en general cualquier hecho que atente contra la dignidad del ser humano”, manifestó.

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El pronunciamiento se conoció después de un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que participaron autoridades municipales y organismos de investigación. De acuerdo con la información entregada, se espera que avance el trámite para obtener la orden de captura contra el presunto victimario.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a manejar con prudencia la información en redes sociales y a entregar cualquier dato que pueda contribuir a la ubicación del señalado responsable a las autoridades.