Santa Fe busca cerrar su Libertadores en el podio: se enfrenta a Olimpia por el tercer lugar. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images) / Agencia Press South

Independiente Santa Fe tendrá una última oportunidad de conseguir un reconocimiento en la Copa Libertadores Femenina 2026. El conjunto bogotano se enfrentará este sábado 31 de octubre, a las 3:00 p. m., a Olimpia de Paraguay, en el compromiso que definirá el tercer puesto del certamen, luego de que ambos equipos quedaran eliminados en las semifinales.

Las dirigidas por Omar Ramírez llegan a este encuentro tras caer 2-1 frente a Corinthians. Aunque las ‘Cardenales’ comenzaron ganando con un tanto de Daniela Garavito, el equipo brasileño remontó y se quedó con el boleto a la final. Por su parte, Olimpia perdió por la mínima diferencia ante Cruzeiro, que disputará el título frente al vigente campeón.

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Una oportunidad para hacer historia

El partido representa una oportunidad especial para Santa Fe, que por primera vez disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto de la Copa Libertadores Femenina. Una victoria le permitiría convertirse en el quinto equipo colombiano en conseguir la medalla de bronce del torneo.

Formas Íntimas, América de Cali y Atlético Nacional ya han alcanzado esa posición en ediciones anteriores. Además, el resultado podría tener relevancia para el lugar de Santa Fe en el ranking de la Conmebol, una clasificación que será importante en la distribución de cupos para el primer Mundial de Clubes Femenino, previsto para 2028.

Un antecedente favorable a las paraguayas

Esta será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en la historia del certamen. El único antecedente se remonta a la edición de 2023, cuando Olimpia venció 2-1 a Santa Fe. Diana Celis anotó para las colombianas, mientras que Griselda Garay y Amada Peralta marcaron los goles de la remontada paraguaya.

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El compromiso se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, desde las 3:00 p. m. (hora colombiana). Santa Fe buscará cambiar ese antecedente y terminar su participación internacional con un lugar en el podio.

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