Procuraduría General de la Nación formula cargos contra secretaria del Concejo de Oicatá

Oicatá

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Marcela del Pilar García Calderón, secretaria general del Concejo de Oicatá, Boyacá, por una presunta participación en política durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con el Ministerio Público, la funcionaria habría actuado como testigo electoral de un movimiento político durante la jornada electoral, utilizando una acreditación del Consejo Nacional Electoral a nombre de una colectividad, mientras ejercía como secretaria del cabildo municipal.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja señaló que la actuación como testigo electoral no tendría un carácter neutral frente a los derechos políticos, debido a que implica representar los intereses de una determinada organización política o candidato.

“La actividad de testigo electoral no constituye un ejercicio neutral de los derechos políticos, puesto que supone la representación y defensa de los intereses de un partido, movimiento o candidato determinado dentro del proceso electoral”.

Según la Procuraduría, esta actuación habría ocurrido mientras García Calderón mantenía su condición de secretaria general del Concejo de Oicatá.

El organismo de control calificó provisionalmente la conducta como una falta leve, cometida a título de culpa grave.

La formulación de pliego de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye, por sí misma, una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la funcionaria investigada.