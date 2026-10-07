Capturan a segundo implicado en crimen de exalcalde de Yopal

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en articulación con uniformados de la Policía Nacional, capturaron en Tunja al segundo señalado de estar implicado en el homicidio del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, ocurrido el pasado 29 de septiembre en una finca de la zona rural de la capital de Casanare.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron un teléfono celular y dos tarjetas SIM. Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el detenido presuntamente habría movilizado al menor de edad que sería el responsable de ejecutar la acción armada contra el exmandatario.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía Seccional Casanare y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías. El ente investigador solicitará la legalización de la captura y formulará imputación por los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La investigación busca establecer el papel que habría cumplido cada uno de los involucrados en el crimen de Jhon Jairo Torres. La Fiscalía continúa recopilando elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.