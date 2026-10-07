Policía destruyó cinco minas ilegales que financiaban a disidencias de Iván Mordisco en Tolima

Tolima

Con más de 100 uniformados, la Policía Nacional desplegó la denominada Operación “Pijaos VII”, que permitió destruir cinco unidades ilegales de producción minera en las zonas rurales de los municipios de Chaparral y Coyaima, sur del Tolima, las cuales serían controladas por el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

La intervención a gran escala fue coordinada sobre el río Saldaña, con participación del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales (INUMIL), la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR), Inteligencia y SIPOL.

Con la intervención de las cinco minas ilegales, se consiguió la destrucción e inhabilitación de seis retroexcavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales, elementos utilizados para la extracción ilegal de minerales, especialmente oro.

“De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, estos equipos tendrían una capacidad de extracción aproximada de 9.520 gramos de oro mensuales, cuyo valor en el mercado ilegal alcanzaría los 3.998 millones de pesos”, precisó el teniente coronel Michael Leal, comandante de la Policía en el Tolima.

A su vez, la destrucción de la maquinaria pesada representa una afectación a la cadena logística de la minería ilegal estimada en 3.198 millones de pesos.

Disidencias de las Farc y contaminación

La Operación Pijaos VII afectó directamente las finanzas del frente Gerónimo Galeano, estructura armada ligada a la facción de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’. La estructura obtendría recursos mediante el cobro extorsivo de aproximadamente el 15 % de la producción mensual, lo que representaría una afectación estimada de 599 millones de pesos.

“La intervención policial contribuye igualmente a contrarrestar los daños ambientales ocasionados al río Saldaña, particularmente aquellos derivados de la utilización indiscriminada de sustancias químicas como el mercurio, empleado en procesos de extracción y procesamiento ilegal de minerales”, detalló el oficial.

A propósito, el jefe de la Oficina Territorial Suroriente de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Oscar Tafur, agregó que, entre los hallazgos ambientales como consecuencia de esta actividad, figura la remoción total de la vegetación, la tala de árboles y cambios en el paisaje y en la morfología del terreno.

“La zona intervenida corresponde a bosque seco tropical, donde predominan especies de flora como balso, yarumo, flautón y caracolí. La entidad advierte que la pérdida de esta cobertura, sumada a la captación ilegal de agua y a la intervención de la zona protectora, compromete gravemente el equilibrio ecológico del ecosistema y representa una amenaza directa para las especies que lo habitan”, advierte Tafur.

Los funcionarios de la Corporación constataron que las áreas inspeccionadas no cuentan con permisos ni licencias ambientales otorgados por la autoridad competente, por lo que cualquier actividad de explotación de minerales está completamente prohibida.