Jefe de seguridad del Congreso pasa a comandar la Policía Metropolitana de Ibagué

Ibagué

En las últimas horas se conoció quién será el reemplazo del saliente comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Edgar López, quien pasará a dirigir la seguridad en la sede de la Contraloría General de la República en Bogotá.

Se trata del coronel Jeison Giraldo Pineda, quien se venía desempeñando desde hace varios años como jefe de Seguridad del Congreso de la República. Ahora fue designado para relevar al coronel López, quien duró cerca de 10 meses en el comando de la Policía Metropolitana de Ibagué.

“Asumo con toda la disposición y compromiso de trabajar con la comunidad y las autoridades (…) Cuenten con un policía cercano para trabajar de la mano, con respeto, firmeza, transparencia y comunicación permanente”, manifestó el coronel Giraldo Pineda.

El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué tiene más de 26 años de servicio en la institución, a la que ingresó en 1999. Además de su paso por el Congreso de la República, ha estado en unidades como la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Bolívar, los escuadrones móviles de Carabineros de Cesar y Chocó, y la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

Giraldo Pineda tendrá el reto de mejorar los indicadores y la percepción de seguridad en la capital del Tolima, que en este 2026 se ha visto golpeada por sicariatos, hurtos y casos de intolerancia social.

Sin embargo, resta todavía por cumplir la ceremonia de transmisión de mando entre el coronel saliente y el entrante, para que asuma en firme el cargo.