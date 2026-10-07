Incendios han afectado 4.024 hectáreas en 28 municipios del Huila

Neiva

Un total de 239 incendios de cobertura vegetal han sido reportados en 28 municipios del Huila, dejando cerca de 4.024 hectáreas afectadas a la fecha. Las lluvias registradas en los últimos días han ayudado a disminuir la ocurrencia de nuevas emergencias.

Entre los casos más recientes está el incendio en el sector Moscovia, en Neiva, donde las llamas consumieron aproximadamente 216 hectáreas antes de ser controladas por los organismos de socorro. En Teruel también fueron atendidos cuatro incendios, con una afectación cercana a 10 hectáreas.

Aipe, Neiva, Villavieja y Yaguará están entre los municipios que concentran las mayores afectaciones. Sin embargo, las precipitaciones registradas durante la última semana, principalmente en el norte del departamento, han generado un descenso en la frecuencia de estas emergencias. “El comportamiento climático de la última semana nos ha favorecido mucho y estos incendios han mermado de manera importante”, señaló John Jairo Yepes, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo del Huila.

El pronóstico del IDEAM mantiene la posibilidad de lluvias en varias zonas del departamento, especialmente en el norte. Este comportamiento está relacionado con la interacción entre las altas temperaturas y corrientes de aire frío. Las autoridades recomiendan evitar quemas abiertas y de basura, así como reportar rápidamente cualquier columna de humo o incendio para facilitar la respuesta de los organismos de socorro.