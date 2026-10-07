Tarqui avanza en nuevas obras viales y busca reactivar proyecto paralizado

Neiva

El alcalde de Tarqui, Carlos Antonio Tole Calderón, confirmó avances en varios proyectos viales que permitirán mejorar la movilidad en diferentes sectores rurales del municipio. Entre ellos está la pavimentación de dos kilómetros de la vía entre Tarqui – Maito – Quituro – San Roque, con una inversión de $5.550 millones.

El proyecto contempla pavimento rígido y será financiado con $5.000 millones aportados por el Gobierno Departamental y $550 millones del municipio. Según el alcalde, el convenio ya fue firmado y los recursos fueron trasladados, por lo que se adelanta el proceso de licitación. “Yo creo que para marzo ya estamos inaugurando esta obra que va a ser de impacto para el municipio de Tarqui”, señaló.

Otra de las obras corresponde a la vía Tarqui–Vergel, cuya ejecución permanece paralizada. El mandatario explicó que el proyecto ha tenido inconvenientes durante su ejecución y aseguró que una ingeniera de la Gobernación visitará el municipio para revisar los tramos intervenidos y avanzar en la continuidad de la obra. Según el alcalde, se busca vincular un nuevo contratista para retomar la pavimentación. “Parece que ya hay solución. Eso es una buena noticia”, afirmó Tole Calderón.

A estos proyectos se suma un convenio por $2.300 millones con el Comité de Cafeteros para construir placa-huellas en diferentes sectores rurales. El alcalde también anunció que en los próximos días llegarán dos volquetas nuevas para fortalecer la maquinaria del municipio y atender las vías terciarias.