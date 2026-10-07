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07 oct 2026 Actualizado 11:55

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Vendaval afecta más de 15 viviendas en Baraya y deja preocupación por falta de bomberos

Organismos de socorro realizarán un censo para establecer el número de damnificados y las ayudas requeridas.

El fenómeno también provocó la caída de árboles, daños en algunas vías . Foto Redes Sociales.

El fenómeno también provocó la caída de árboles, daños en algunas vías . Foto Redes Sociales.

El fenómeno también provocó la caída de árboles, daños en algunas vías . Foto Redes Sociales.
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Un fuerte vendaval registrado en las últimas horas dejó afectaciones en más de 15 viviendas de las zonas urbana y rural de Baraya, Huila. El fenómeno también provocó la caída de árboles, daños en algunas vías y el desplome de cuerdas del servicio de energía eléctrica, generando preocupación entre los habitantes.

Las familias afectadas esperan la llegada de funcionarios del Gobierno Departamental para realizar un censo que permita establecer con exactitud el número de personas damnificadas y determinar las necesidades más urgentes. Los afectados también aguardan la definición de las ayudas que serán entregadas para atender los daños ocasionados por el fuerte temporal.

La emergencia volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la falta de un Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el municipio. Según se conoció, todavía no se ha firmado el convenio correspondiente con la Alcaldía, situación que habría limitado la capacidad de respuesta durante la emergencia registrada en diferentes sectores de Baraya.

La situación genera inquietud no solo en Baraya, sino también en otros municipios del departamento donde aún están pendientes los convenios con los cuerpos de bomberos y alcaldías locales. Se conoció que existen más de 8 municipios, que aun no se concreta o garantiza el servicio bomberil.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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