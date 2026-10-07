Grupo SURA inició readquisición de acciones por hasta $500.000 millones

Grupo SURA comenzó a ejecutar el programa de readquisición de acciones en el mercado por hasta $500.000 millones, una operación que estará vigente hasta marzo de 2028 y que incluye tanto títulos ordinarios como preferenciales.

Las compras ya se están efectuando en la Bolsa de Valores de Colombia, bajo las reglas definidas por la Junta Directiva y la regulación del mercado de valores, con un monto aprobado que representa alrededor del 2,5 % de la capitalización bursátil actual de Grupo SURA.

La compra de títulos que la empresa había emitido y que posteriormente fueron adquiridos por inversionistas, tendrá como finalidad ser una herramienta que se suma a las alternativas disponibles para administrar el capital y definir la manera en que busca generar retornos a los accionistas del grupo SURA.

“Para Grupo Sura, la readquisición de acciones es una estrategia de asignación eficiente y disciplinada de capital, es decir, un muy buen negocio, que busca avanzar en el cierre de la brecha entre el precio de mercado y el valor de la compañía, así como generar mayor dinamismo y liquidez en la negociación de nuestras acciones en el día a día bursátil”, explicó Juan Esteban Toro, vicepresidente de Finanzas Corporativas del Grupo SURA.

La compañía informó que no está obligada a utilizar los $500.000 millones en su totalidad. El monto que finalmente se destine a la recompra dependerá de las condiciones del mercado y de las decisiones que adopte la empresa durante la vigencia del programa.

La puesta en marcha de esta estrategia ocurre después de un periodo de fuerte valorización de las acciones de Grupo SURA. Desde la escisión por absorción, el precio de la acción ordinaria ha subido 51 %, mientras que el título preferencial acumula un aumento de 64 %.

Un “buen negocio” para Grupo SURA

La recompra hace parte de la estrategia de manejo de capital de Grupo SURA. Al comprar acciones propias que están en circulación, la compañía puede destinar recursos a una alternativa que busca generar valor para sus accionistas.

La empresa también plantea que el programa puede ayudar a disminuir la diferencia entre el valor que el mercado asigna a sus acciones y el valor que considera que tiene la compañía, además de favorecer una mayor actividad en la negociación de sus títulos.