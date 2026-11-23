Norte de Santander.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 23 exintegrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su responsabilidad en 240 hechos delictivos perpetrados en el sur del Cesar y la provincia de Ocaña, en Norte de Santander, entre 1993 y 2005.

La decisión se produjo tras el análisis de las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, que documentó crímenes como homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, actos de tortura y hechos de violencia de género.

Entre los condenados se encuentra Juan Francisco Prada Márquez, conocido como alias ‘Juancho Prada’ o ‘Francisco Tabares’, máximo cabecilla de esta estructura paramilitar. También fueron sentenciados Alfredo García Tarazona, alias ‘Arley’ o ‘Mauricio’, quien ejerció como jefe militar; Fredy Ramiro Pedraza Gómez, alias ‘Chicote’, ‘Diego’ o ‘Álvaro’, señalado como articulador de las actividades criminales en Ocaña, Aguachica y San Martín; Jesús Pacheco Carpio, alias ‘Tripa’ o ‘Peter’; José Lenin Molano Medina, alias ‘Ojitos’ o ‘Ángel Montoya’; Javier Antonio Quintero Coronel, alias ‘Pica Pica’ o ‘Roque’, y Armando Madriaga Picón, alias ‘María Bonita’ o ‘Wilson’.

Los demás sentenciados desempeñaron funciones como radioperadores, patrulleros, escoltas y sicarios dentro de la organización criminal.

Entre los hechos acreditados en el proceso se encuentra el homicidio de tres hombres ocurrido el 11 de noviembre de 1997 en la vereda Paves, en Ábrego, Norte de Santander.

De acuerdo con la información judicial, miembros del Ejército Nacional les habrían causado la muerte y posteriormente acudido al frente Héctor Julio Peinado Becerra para obtener prendas y armas de fuego con las que pretendían presentarlos como muertos en combate.

Otro de los casos documentados corresponde a la retención y asesinato de tres agricultores el 17 de enero de 1996, en la vereda Las Margaritas, en Aguachica, Cesar.

Las víctimas fueron señaladas de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según la información incorporada al proceso, los señalamientos habrían sido suministrados por un sargento del Batallón Santander, con sede en Ocaña.

La sentencia también incluyó hechos de violencia sexual contra dos menores de edad, ocurridos el 27 de octubre de 1995 en San Alberto, Cesar.

Las víctimas eran hijas de un sindicalista de la empresa Indupalma, quien también fue asesinado por integrantes de este grupo paramilitar.

Los 23 exintegrantes de las AUC fueron declarados responsables de los delitos acreditados en el proceso y deberán cumplir la pena alternativa contemplada en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que establece un régimen especial de justicia transicional para los integrantes de grupos armados ilegales que se someten a sus disposiciones.