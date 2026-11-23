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“Eso es un milagro”: Diego Roa, familiar de los heridos en atentado a comando de Policía en Cúcuta

En la madrugada de este lunes 23 de noviembre ocurrió un atentado en Cúcuta donde lanzaron drones contra el comando de Policía de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero. Como resultado de este atentado se pudo establecer que al menos un menor de edad y dos mujeres resultaron heridos.

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Esta acción terrorista se perpetró sobre las 2:15 de la madrugada de este lunes 23 de noviembre. Las autoridades han informado que los explosivos cayeron al interior de la unidad policial en el área administrativa y en la zona de alojamientos.

En entrevista con Caracol Radio habló Diego Roa, hermano de Sebastián Roa, quien resultó herido en el atentado junto a su esposa e hijo.

“Estamos esperando parte médico, en este momento están siendo valorados. Valentino (el menor de edad) ingresó por un tema de una complicación respiratoria por todo el tema de escombros y humo. Mi hermano tuvo una pequeña cortada en la pierna, pero pues nada de gravedad. Están haciendo rayos X pues para revisar un poquito más y tener un parte de tranquilidad”, comentó a Caracol Radio.

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Agregó que, el artefacto explosivo cayó muy cerca de la casa, aún no se explican cómo están vivos en este momento.

Por su parte, el secretario de seguridad de Norte de Santander, George Quintero comentó que es lamentable la situación de orden público en la zona, “estamos haciendo el censo con la alcaldía y toda la información que se tiene, hay casas que quedaron sin techo”.

Hizo un llamado a las autoridades de Bogotá para ver qué tipo de ayuda se puede obtener para controlar los ataques con drones, incluso se pudo detener el lanzamiento de más drones.

Las autoridades están ofreciendo una recompensa de $ 50 millones de pesos para quien ofrezca información de las personas que perpetraron el atentado en Cúcuta.

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