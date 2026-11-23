“No queremos otro personero asesinado en Colombia”: FENALPER alerta por amenazas en el Catatumbo. / Foto: FENALPER.

Catatumbo

A través de un comunicado, la Federación Nacional de Personerías de Colombia -FENALPER -, rechazó los señalamientos y estigmatizaciones de las disidencias de las FARC contra personeros y defensores de Derecho Humanos en la región del Catatumbo.

En entrevista con Caracol Radio, Daniel Contreras Mora, director ejecutivo de FENALPER, advirtió que este tipo de señalamientos contra servidores públicos, afectan el desarrollo de labores de acompañamiento a las comunidades que están inmersa en el conflicto armado que vive la región del Catatumbo desde hace 22 meses.

“Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es gravísimo, porque no solamente estamos asistiendo a una escalada de violencia contra la población civil, sino que ahora se pretende intimidar y estigmatizar a quienes tienen la responsabilidad constitucional de proteger los derechos de la población”, manifestó Contreras.

Contreras Mora fue enfático al recordar que los personeros municipales no hacen parte de los actores del conflicto armado, sino que son servidores públicos cuya función es garantizar los derechos de los ciudadanos.

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“Los personeros municipales no son actores del conflicto armado. Son servidores públicos que reciben a las víctimas, acompañan a las comunidades y que, en muchas ocasiones, representan la presencia institucional más cercana a la ciudadanía”, señaló.

FENALPER advierte que la estigmatización puede anteceder a la violencia física

El director ejecutivo de FENALPER, indicó que uno de los principales temores que se tiene en la actualidad, es que históricamente, después de este tipo de señalamientos, se puede presentar violencia física contra los funcionarios.

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“En Colombia sabemos que la estigmatización es lo que antecede a la violencia física y lo que estamos viendo es un escenario de intimidación que incrementa considerablemente los riesgos”, advirtió.

Pidió a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los defensores de Derechos Humanos que habitan la región del Catatumbo.

Además, explicó que estas intimidaciones afectan directamente el trabajo de las personerías, pues limitan la posibilidad de que los funcionarios salgan de los cascos urbanos y lleguen a las veredas para acompañar a las víctimas y atender las denuncias de vulneraciones de derechos humanos.

“Que se estigmatice la labor de un personero implica que no pueda salir de su oficina, en el casco urbano, a las veredas, a hacer acompañamiento a las víctimas, y que si lo hace esté ante un inminente riesgo de muerte”, sostuvo.

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“No queremos lamentar otra muerte”: el antecedente del asesinato de un personero en Nariño

Daniel Contreras Mora, director ejecutivo de FENALPER, recordó el hecho de sangre ocurrido en el año 2024 en el departamento de Nariño, donde el personero de Cumbitara fue asesinado.

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“Los personeros no han sido ajenos a las dinámicas del conflicto en Colombia. En el 2024, lamentablemente, asesinaron al personero de Cumbitara, Nariño, por parte de un actor armado”, recordó.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de actuar oportunamente para evitar que las intimidaciones contra los funcionarios terminen en una nueva tragedia.