Cúcuta.

Luego del segundo atentado contra el Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander ubicado en la urbanización Tasajero en menos de cuatro meses, Freddy Escamilla, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, pidió más presencia de las autoridades para resguardar la vida de la comunidad, tras el ataque con explosivos que dejó más de 60 casas afectadas.

Según el balance entregado por el líder comunal, entre cuatro y cinco viviendas sufrieron daños graves y dos quedaron en pérdida total, además de afectaciones en las tiendas del sector y crisis nerviosas en adultos mayores.

Escamilla señaló que el barrio ya suma dos atentados y reclamó definiciones concretas sobre las ayudas para los damnificados.

“Ya llevamos dos atentados y queremos soluciones… Las autoridades ya han estado por acá pendientes, pero falta un pronunciamiento más oficial para saber quiénes se van a hacer cargo de la reestructuración de las casas afectadas”, afirmó el líder mientras avanza el censo de la Alcaldía, Seguridad Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.

El representante explicó que la inseguridad en el sector también aumenta por el paso de camiones hacia Cenabastos durante la madrugada y por la llegada de habitantes de calle que intentan armar cambuches en la zona.

De acuerdo con su denuncia, los vehículos pesados ingresan por las calles de la urbanización para evitar los controles de la Policía, lo que impide el descanso de los residentes y afecta la actividad comercial.

Frente a esta situación, los vecinos implementaron medidas internas, pero advirtió que no son suficientes para el riesgo en el que se encuentran, pese a que la policía tenga su sede en el mismo lugar.

“Nosotros nos estamos organizando acá con alarmas, pero eso no es suficiente, necesitamos mayor seguridad y estamos mirando si logramos contar con cámaras”, declaró Escamilla al pedir una intervención permanente de la fuerza pública.

Por ahora, los delegados municipales inspeccionan las estructuras más comprometidas para consolidar el registro de daños, mientras que la Junta de Acción Comunal se mantiene a la espera de una respuesta clara de las autoridades, que logre identificar a los responsables de la reconstrucción de las viviendas afectadas.